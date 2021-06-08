【廣東疫情】防民眾服成藥避隔離？廣東中高風險區禁售退燒藥

廣東新冠肺炎疫情出現單日反彈，周一（7日）新增19宗本土個案，多於此前一天。當局繼續升級防疫措施，廣東藥監部門下令，中高風險地區暫時禁售退燒及感冒等37種成藥。此舉是要防範民眾自行服用成藥，遏制病情，逃避檢測及隔離。

廣東省藥品監督管理局近日發布通知，全省中高風險地區內藥品零售企業暫停銷售《疫情期間需登記報告藥品目錄》藥品，直至恢復為低風險地區。顧客進店購藥需測量體溫並出示健康碼，如發現顧客健康碼「黃碼」的，不准入店購藥，並指引到醫療機構就診。

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疫情期間需登記報告藥品目錄（37種）

一、中成藥

1. 風寒感冒顆粒

2.（複方）感冒靈（所有口服劑型）

3. 感冒清熱顆粒

4. 感通片

5. 連花清瘟膠囊（顆粒）

6. 四季感冒片

7. 小柴胡顆粒（片）

8. 金花清感膠囊

9. 疏風解毒膠囊（顆粒）

10. 雙黃連（所有口服劑型）

11. 抗病毒口服液

12. 清開靈（所有口服劑型）

13. 藍芩口服液

14. 維C銀翹片

15. 複方銀翹氨敏膠囊

16. 痰熱清膠囊

17. 克感利咽口服液

18. （複方）板藍根（所有口服劑型）

19. 羚羊角膠囊

20. 羚羊清肺顆粒

二、化學藥

1. 阿咖酚散

2. 安乃近片

3. 氨酚咖那敏片

4. 氨酚烷胺那敏膠囊

5. 氨咖黃敏膠囊

6. 氨麻美敏片

7. 布洛芬（所有口服劑型）

8. 酚咖片

9. 酚麻美敏片

10.複方氨酚腎素片

11.複方氨酚烷胺片（膠囊）

12.複方氨酚溴敏膠囊

13.（複方）對乙酰氨基酚（所有口服劑型）

14. 氯芬黃敏片

15. 磷酸奧司他韋（所有口服劑型）

16. 利巴韋林（所有口服劑型）

17. 鹽酸嗎啉胍片

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據了解，這37種中西成藥以治感冒或退熱成功效為主。藥監部門嚴格管理解熱鎮痛藥和感冒藥等藥物，是為了規範藥物的使用，以甄別出入公共場所的發燒人員，防止部分症狀被掩蓋。

另外，深圳市市場監督管理局發布《關于零售藥店嚴格執行退熱類藥品購買人員信息登記報告制度的通知》稱，自6月5日起，不得向收貨地址位于廣州、深圳、佛山地區的個人消費者銷售《疫情期間需實名登記報告藥品目錄》內藥品。

深圳買退燒藥要實名登記

另外，廣州官方信息平台「中國廣州」微信公眾號發布的消息，為堅決有效阻斷疫情傳播，廣州全市中高風險及封閉封控區域的農貿市場，自今天起關閉。

官方通告指，各相關區立即開展涉及區域內的居民底數，和必要生活物資需求摸查工作，全力組織物資供應、調配和配送；要求涉及區域內的相關單位和市民群眾，給予積極配合。

廣東省衛健委微信公眾周二（8日）公布，廣東省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，全部來自廣州；另有本土無症狀感染者轉確診病例9例。

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責任編輯：鄧國強

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