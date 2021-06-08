【神州快訊】搭建多元平台 寧波與中東歐合作漸入佳境

以「構建新格局，共享新機遇」為主題的第2屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會日前在浙江寧波舉行。目前，寧波正搭建多元高效的合作平台，推動打造中東歐商品進入中國市場、中國與中東歐雙向投資合作、中國與中東歐人文交流的三個首選之地。

▲ 中東歐國家特色商品常年館

作為本屆博覽會重頭戲之一的中東歐國家特色商品常年館在寧波國際會展中心開館。該館一期面積1.6萬平方米，滙聚了4,000多種中東歐商品。並將商品貿易與直播經濟、品牌經濟、首發經濟和服務貿易進行結合。布局雲端經濟、首發經濟等新消費模式，打造中東歐特色商品「首發首秀」秀場，並做優供應鏈平台，提升物流配送和綜合服務能力，構建「一站式」貿易服務平台，暢通「雙循環」通道。

中東歐商品採購聯盟也在活動期間成立。採購聯盟與中東歐農促會達成戰略合作協議，意在中東歐商貿領域開展廣泛和深入的合作；與中信保、進出口銀行、浦發銀行、通商銀行、中國人壽簽訂合作協議，全球首創「採購貸」、「採購保」、「品質保」等金融產品；採購聯盟成員單位集中簽訂5個項目共計6.5億元人民幣採購意向協議。

▲ 「舌尖上的相遇-中東歐美食與『詩畫浙江·百縣千碗』人文交流活動」

除了經貿上的互利共贏，寧波與中東歐之間的人文往來也愈發緊密。截至目前，寧波與中東歐國家的22座城市建立了友好關係，與國家相關部門共建索非亞中國文化中心。博覽會期間，「舌尖上的相遇-中東歐美食與『詩畫浙江·百縣千碗』人文交流活動」在寧波江北老外灘舉行，活動以美食為載體，在素有寧波「城市客廳」美譽的老外灘展現兩地美食文化的交流互動。在活動期間，中國（寧波）—中東歐國家人文交流示範基地和中國—中東歐國家農市集活動也在老外灘揭牌啟幕。

本屆博覽會期間，在寧波還成立了中國—中東歐國家動植物衛生檢疫措施工作組並設立秘書處，啟動中國—中東歐國家電子商務合作對話機制，組建中國—中東歐國家公眾健康產業聯盟，等等。一系列重大機制性平台的落地，將加速推動寧波成為中國—中東歐國家合作機制性活動最集聚的承載地。

（資料由第2屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會組委會辦公室提供）