▲ 【大灣區】深圳十四五力谷半導體 加快建中芯12英寸晶圓代工廠

深圳市發改委周二（8日）發布該市十四五規劃綱要，科技產業發展成重點，明確要加大研發投入強度、產業創新能力要身世界一流；其中重點之一是半導體產業，提出加快推進中芯國際 （00981） 的12英寸晶圓代工生產線建設，爭取半導體產業高端化。這在中美科技戰、中國被指芯片產業遭「卡脖子」的時代，有更重要意義。

根據「深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要」，深圳要建成全球影響力的創新創業創意之都，成為國家建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。

在科技產業領域上，綱要提到，要強化集成電路設計能力，優化提升芯片製造生產線，加快推進中芯國際12英寸晶圓代工生產線建設，積極布局先進製程集成電路製造項目，增強封測、設備和材料環節配套能力；前瞻布局化合物半導體產業，高水平建設若幹專業集成電路產業園區。

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晶圓是最常用的半導體材料，按其直徑分為3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等規格，近來發展出12英寸甚至研發更大規格。晶圓越大，同一圓片上可生產的集成電路（integrated circuit, IC）就越多，可降低成本，但對材料技術和生產技術的要求更高。

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在通信網絡方面，綱要提出，深圳要建設全球領先的數字基建，構建覆蓋「5G+千兆光網+智慧專網+衛星網+物聯網」的通信網絡基礎設施體系，實現泛在高速網絡連通。全面布局基於互聯網協議第六版（IPv6）的下一代互聯網，推動通信網絡、業務及終端支持IPv6。同時，要推進5G網絡建設，打造「雙千兆城市」，到2025年累計建成5G基站超6萬個。

綱要強調，深圳到2025年，現代產業體系核心競爭力大幅提升，新經濟發展國際領先，在構建高質量發展的體制機制上走在全國前列，經濟總量超過4萬億元人民幣，戰略性新興產業增加值超過1.5萬億元。

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增強深圳在大灣區中的核心引擎功能

而創新能級顯著提升。大灣區綜合性國家科學中心建設取得顯著成效，研發投入強度、產業創新能力跻身世界一流，全社會研發投入佔地區生產總值比重達5%左右，原始創新能力實現較大提升，關鍵核心技術攻關取得重要突破。

另外，綱要提出，要不斷增強深圳在粵港澳大灣區中的核心引擎功能，攜手共建國際一流灣區和世界級城市群，高品質推進前海深港現代服務業合作區開發建設，高水平規劃建設深港口岸經濟帶。

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責任編輯：鄧國強

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