南京學生禁錮院長30小時反對高校合併  釀罕見流血衝突（多圖，有片）

▲ 南京學生禁錮院長30小時反對高校合併 釀罕見流血衝突

江蘇南京爆發罕見學生與警察流血衝突。南京師範大學中北學院部分學生6日因反對「獨立學院」改制、要與高職院校合併，在校內聚眾抗議，過程中禁錮前來調解的院長30多小時；事件演變為學生與警察衝突，有學生在肢體衝撞中受輕傷。

事件起因是江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制、合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。目前蘇、浙當局已宣布暫停合併工作。

「獨立學院」是內地一種特殊型態的高等學校，是由普通高校（大學）和社會組織或個人合作興辦的大專院校，校名多會掛上知名大學名稱。「獨立學院」的錄取分數較一般高校低，學費也較高，但因可享掛名大學資源，而受到一些學生青睞。

「獨立學院」經合併後 恐本科變職校

不過，國家教育部近年加快推動「獨立學院」改制，2020年5月印發「關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案」，要求「獨立學院」要轉設為民辦、公辦學校，或終止辦學。另外，有些「獨立學院」也和職業院校合併成為「職業技術大學」。

網絡近日出現多則大學生維權的影片。其中，一間名為「南京師範大學中北學院」的學生和家長為抗議校方改制，恐造成學歷被「降格」，他們高舉標語，其中一款寫道「拒絕職本，還我本科」。而校內維權行動擴大時，大批警員進駐，繼而發生激烈衝突。

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影片中可見，有民眾激烈拉扯，有人被警員抬離、架離，還有疑為維權的民眾高舉雙手，和警方對峙。也有照片反映，有年輕示威者輕傷流血。

江蘇省丹陽市公安局周二（8日）在官方微博通報事件，透露事發當日，校長曾被非法禁錮逾30小時。

通報指，6月6日下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併並轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋的學院院長常某非法扣留，限制其人身自由達30多小時，在省教育廳和南京師範大學分別發布暫停獨立學院與高職院校合併，並轉設工作和終止合併的公告後，少數學生仍不聽勸阻繼續阻止常某離開。

學生憂學歷貶值 不利日後求職

除了江蘇，「浙江工業大學之江學院」和「浙江財經大學東方學院」的學生和家長自4日起，也因為陳情、抗議院校改制而和警方發生衝突。

報道指出，這些學生認為學校改制為「職業本科」是「詐騙」，指他們當初高考（大學入學考試）分數在本科（學士）分數線以上，交了數十萬人民幣的學費，現在學校卻要「降格」為職校。

一名在江西就讀「獨立學院」的學生表示，他們擔心學校改制後，參加研究所考試和公務員考試的資格將受影響，也指一般公司不認可職業專科學院，將影響求職。

而蘇浙兩省在爆發上述衝突後，教育廳已分別於7日和5日宣布，全面暫停「獨立學院」和「高職院校」的合併轉設工作。

責任編輯：鄧國強