【廣州疫情】番禺10小時建成最強病毒檢測中心 最高日檢150萬樣本

為有效提升廣州大規模核酸檢測效率，由華大基因運營的「火眼」實驗室經連夜趕工，僅用10小時完成基礎建設，火速亮相廣州番禺亞運城綜合體育館。該實驗室單日可完成15萬管核酸檢測，若採用10混1混採技術，每日最高更可檢測150萬人份核酸樣本，是目前全國最高日檢測通量的單體實驗室。

於本月6日正式投入使用的「火眼」實驗室，由20個氣艙膜組成，分兩行整齊排列。據了解，此次安裝的「火眼」實驗室採用阻燃、耐磨、穩定性高的PVC材料作為建築主材，通過雙層氣膜形成氣拱結構提供負壓環境，達到符合BSL-2級實驗室的要求。氣艙膜則具有高體積壓縮比，可以折疊拆卸，打包後可以通過貨機空運，令選址變得更靈活，並達到快速運輸、佈局、建設、啟用的目標。

高科技系統有助快速檢測

此外，氣膜艙可自由組合成多個實驗室，每個實驗室分為試劑準備區、樣品處理區、擴增區，每組至少需要三個氣膜艙，內部配有全自動開蓋加樣機、全自動核酸提取、全自動點樣等全自動檢測設備以及PCR擴增儀等高科技設備。

每個方艙有前後兩個門，工作人員從前門進出，後門用於運送設備。工作人員需全副武裝經過緩衝區進入方艙內部工作。

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廣州「火眼」實驗室通過自主研發的全自動化分杯系統及高通量自動化核酸提取儀，實現了核酸檢測平台的自動化、智能化，降低實驗人員感染的風險。全自動化分杯系統每40分鐘可處理192例樣本，高通量自動化病毒核酸提取儀每日最高可處理1萬例樣本。檢測人員在不同的分區裡，負責試劑配製、掃碼取樣、核酸提取的工作，晝夜不停進行檢測，極大提升了廣州市核酸檢測能力。截至8日12點，20個氣艙膜和2台檢測車已達到21萬單管日通量，實現單體日通量最高。

接收的核酸樣本在通過製備、取樣、擴增三個環節後，算上中間各個環節的銜接時間，約4個小時，便可以獲得核酸樣本的檢測結果。

廣州疫情持續，臨近的中山、肇慶、江門、湛江等地先後宣布開展大規模核酸檢測。 隨著檢測量的增多，「火眼」實驗也將承擔大灣區內兩小時通勤圈的城市檢測任務。

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責任編輯：易燕丹

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