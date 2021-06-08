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【廣州疫情】廣州密閉娛樂場所全面「熄燈」抗疫 KTV電影院等停業

社會熱點 20:42 2021/06/08

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廣州密閉娛樂場所全面「熄燈」抗疫 KTV電影院等停業

廣州市新冠肺炎疫情蔓延未止，防疫措施不斷升級，廣州監管為減少人群聚集、防範密封場所播毒，已下令全市KTV、電影院等密閉娛樂場所暫停營業。

廣州市文化廣電旅遊局周一（7日）發布「廣州市文化廣電旅遊局關於進一步加強文化廣電旅遊業疫情防控工作的通知」，要求：密閉娛樂場所包括電影院、劇院、KTV、上網服務場所等，暫停營業。

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而公共文化場館如圖書館、博物館、文化館、美術館等，以及旅遊景區室外部份限流50%， 實行預約、錯峰、測溫、掃（亮）碼、佩戴口罩等防控措施。

廣州中高風險區農貿市場關閉

另外，廣州官方信息平台「中國廣州」微信公眾號發布的消息，為有效阻斷疫情傳播，廣州全市中高風險及封閉封控區域的農貿市場，自周二（8日）起關閉。

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官方通告指，各相關區立即開展涉及區域內的居民底數，和必要生活物資需求摸查工作，全力組織物資供應、調配和配送；要求涉及區域內的相關單位和市民群眾，給予積極配合。

廣東省衛健委微信公眾周二（8日）公布，廣東省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，全部來自廣州；另有本土無症狀感染者轉確診病例9例。

【廣州疫情】夫婦隱瞞去過疫區餐廳 十日後排查被揭全家6人染疫

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責任編輯：鄧國強

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