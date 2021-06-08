【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點

中共中央政治局上月召開會議，提出生育三強政策後，有關配套措施正在醞釀。近日，國務院鼓勵有條件的地區探索開展育兒假試點。

《國務院未成年人保護工作領導小組關於加強未成年人保護工作的意見》近日印發，當中從六大方面明確了25條重點任務。

家庭有未成年子女 或利公租房戶型選擇

在「強化家庭監護責任」中，意見提到要完善家庭監護支持政策，全面落實產假等生育類假期制度和哺乳時間相關規定，鼓勵有條件的地區探索開展育兒假試點。加強家庭照護支持指導，增強家庭科學育兒能力。而地方政府在配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可按未成年子女數量在戶型選擇方面給予適當照顧。

同時，要加強家庭監護指導幫助，加強社區家長學校、家庭教育指導服務站點建設，為未成年人的父母或其他監護人、被委託人，每年提供不少於一次公益性家庭教育指導服務。

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此外，意見強調要健全學校保護制度，並推動落實義務教育學校課後服務全覆蓋，與當地正常下班時間相銜接，解決家長接學生困難問題。意見亦從社會、網絡、政府及司法保護方面，提出多項重點任務。

值得注意，國務院早於2019年5月就發布意見，鼓勵試行育兒假，此後寧夏、福建、遼寧等地都有相關政策。福建明確生育子女的夫妻，在子女3歲以下期間，每年給予夫妻雙方各10天育兒假。遼寧除了育兒假，還提出有條件的單位，可提供3歲以下嬰幼兒照護服務。另外，廣州提出探索建立育兒假制度和在職父母的彈性工作制度。

加快步伐 提升生育意願

內地傳媒報道，隨著此次《意見》再次強調「育兒假」，試點或將在地方層面加快啟動步伐。

人口問題研究學者何亞福曾撰文稱，很多育齡夫婦不願意生二孩呢？其中一個重要原因，是擔心孩子沒人帶。他指出，除了發展普惠托育服務體系，也要出台父母育兒假政策，切實解決雙職工家庭的後顧之憂，讓育齡夫婦可以在不離職的情況下撫養孩子，從而提升育齡夫婦的生育意願。

而推出父母育兒假，既可以讓男性分擔一部分的育兒責任，也有利保障女性在就業和職業發展上的權益，糾正就業中性別歧視的現象。何亞福建議，政府財政需分擔部分成本，通過減免稅費、財政補貼等方式，補償企業因育兒假增加的僱傭成本。

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責任編輯：林佩怡

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