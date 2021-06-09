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【廣東疫情】廣州新增8宗 續包攬全國本土病例 （第三版）

社會熱點 11:57 2021/06/09

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廣州市疾控官員預料，散發病例仍會陸續出現

國家衛健委今日（9日）公布，過去一日全國新增確診病例16宗，本土病例8宗，均在廣東廣州；輸入病例8宗，分別來自北京、上海、廣東等地。

（新增廣州市政府新聞辦發布會內容

廣州市政府新聞辦上午召開新聞發布會，市衛健委副主任陳斌表示，為全面落實疫情防控工作，及時切斷傳播，將會根據需要對重點地區人群進行多輪的核酸篩查。其中，荔灣區本月8日起對封閉、封控管理區域內9條街道的全體居民再次進行核酸檢測。陳斌呼籲市民按照街道具體安排，配合防控工作。

市工信局總經濟師陳鍵華表示，目前各種防疫物資產能充沛，能滿足全市需求。截至昨日（8日）試劑日均產能逾730萬人份，覆蓋全員核酸檢測的需求量。

市衛健委疾控處副處長李鐵鋼表示，對廣州所報告的陽性病例進行基因測序，結果顯示所有陽性病例相似度都達到98%以上，說明所有病例都在一條傳播鏈上，目前這些病例的傳播鍊比較清晰，但要想明確「零號病例」，還需要進一步調查。

廣州多個街道和屋苑已實行封閉管理

他指，在對早期管控的、封控的、足不出戶的人群排查過程中，會出現一些續發病例，有關病例都在控制範圍內，所以未來在這些重點區域不可避免的還會出現一定的散發病例。但由於這些區域得到了有效控制，再往其他區域擴散的風險將比較小。

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責任編輯：陳建錫

治療 傳染病 疫情 新冠肺炎疫情 廣州 新冠肺炎 廣東省 北京 上海

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