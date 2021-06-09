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內地5月份PPI按年升9%超預期 CPI升1.3%（第二版）

經濟脈搏 09:51 2021/06/09

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國家統計局公布，內地5月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，超市場預期的8.5%，創2008年10月以來最大升幅；按月1.6%，升幅比上月擴大0.7個百分點，大宗商品加價帶動工業品價格繼續上升居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%；按月降0.2%，受去年價格變動的翹尾影響擴大所致。

（新增官方解讀）

統計局城市司高級統計師董莉娟解讀數據指，國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上升，國內需求穩定恢復，工業品價格繼續上升。生產資料價格按月上升2.1%，升幅擴大0.9個百分點；生活資料價格按月上升0.1%，升幅與上月相同。石油和天然氣開採業價格按月上升1.7%，升幅擴大1.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由降轉升，上升4.4%。發電用動力煤需求較旺，拉動煤炭開採和洗選業價格上升10.6%，升幅擴大7.8個百分點。

受鐵礦石、焦炭等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上升6.4%，升幅擴大0.8個百分點。國際市場銅、鋁等有色金屬價格上升較多，影響國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上升4.4%，升幅擴大2.3個百分點。

CPI呈按年上升、按月下降走勢，主要因去年價格變動的翹尾影響擴大。食品價格下降1.7%，降幅收窄0.7個百分點，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，生豬生產不斷恢復，豬肉供應持續增加，價格按月下降11.0%；鮮菜和鮮果供應充足，價格按月下降5.6%和2.7%；受供給減少、需求增加及飼料成本上等因素影響，淡水魚價格按月上9.9%；受蛋雞存欄量下降、飼料成本上及氣溫升高產蛋率下降等影響，雞蛋價格按月上3.3%。

非食品價格上0.2%，幅與上月相同，影響CPI上升約0.16個百分點。非食品中，因國際原油價格上，國內汽油和柴油價格分別上1.7%和1.9%；受原材料價格上影響，電冰箱、電視機、台式計算機和住房裝潢材料等工業消費品價格均上升。

華爾街日報：中國企業因大宗商品升價減接訂單 全球供應面臨風險

劉鶴與美財長耶倫視訊通話 雙方認為中美經濟關係十分重要

國家統計局：下半年經濟復甦有較好支撐 消費發揮「穩定器」作用

責任編輯：陳建錫

經濟數據表現 經濟 電視 豬肉 動力煤 天然氣 柴油 石油

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