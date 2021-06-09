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商務部談外貿易形勢：全球產業鏈佈局大調整 外部環境錯綜複雜

經濟脈搏 10:34 2021/06/09

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商務部今日（9日）發表《中國對外貿易形勢報告（2021年春季）》指，今年以來，中國外貿延續增長勢頭、開局良好，外貿的高增長是國內經濟穩定恢復、外需持續改善等因素共同作用的結果。但在當前全球疫情未受控，加上產業鏈、供應鏈佈局的大調整下，預計外部環境仍錯綜複。

該報告由商務部綜合司、國際貿易經濟合作研究院聯合發表，回顧外貿運行情況，並分析今年的外貿環境。報告指，去年面對嚴峻複雜的國際形勢，特別是新冠疫情的嚴重衝擊，中國外貿逆勢增長、好於預期，規模和國際市場份額創新高，高質量發展取得新成效。今年以來，外貿延續增長勢頭。

當前全球疫情仍未得到有效控制，世界經濟復甦不穩定不平衡，國際產業鏈供應鏈佈局深刻調整，中國外貿發展面臨的外部環境仍然錯綜複雜。同時也要看到，中國經濟運行穩中加固、穩中向好，穩外貿政策多措並舉，新業態新模式蓬勃發展，外貿企業發展韌性不斷增強，將為進出口實現量穩質升提供有力支撐。報告強調要穩住外貿外資基本盤，推動貿易創新發展，重點實施優進優出、貿易產業融合和貿易暢通等三大計劃，促使外貿高質量發展。

【中美角力】拜登政府將設「突擊工作組」 打擊不公平貿易

布林肯暗示美台貿易協定談判或恢復：架構對話正在或將展開

責任編輯：陳建錫

 

中國市場 宏觀市場 貿易戰 經濟 疫情 中華人民共和國商務部 外資 進出口 貿易 中美貿易戰

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