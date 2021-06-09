美創新與競爭法案參院過關 京批圖奪中國發展權利（第三版）

▲ 【美國創新與競爭法】開啟中美全面科技競爭 從半導體鬥到登月

美國參議院當地時間周二（8日）通過《2021美國創新與競爭法案》，提出通過巨額投資，強化美國科技產業，應對與中國的科技競爭；其中點名的領域從半導體、資訊科技、再到登月等太空計劃，被指預示美國對中國展開全面競爭。中國外交部與全國人大外事委員會先後對此作回應。

（新增二及三段中國外交部回應）

針對美國參議院通過《美國創新與競爭法案》，強調通過戰略、經濟、外交及科技等手段與中國開展競爭。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會答問時，指中方堅決反對相關法案，指當中涉華內容歪曲事實，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華戰略競爭；敦促美方停止推進有關議案及停止干涉中國內政。

中國外交部：堅決反對相關法案

汪文斌又表示，該法案在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥着冷戰零和思維。他並強調，中國始終堅持走和平發展道路，致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衞國家主權安全和發展利益。

美參議院以壓倒多數表決推進《無盡前沿法案》 與中國競爭

【中美科技戰】拜登踩油搞美國芯片 中國更要小心

美國參議院周二審議通過的《2021年美國創新及競爭法（ United States Innovation and Competition Act of 2021，USICA）》法案，在民主及共和兩黨的議員普遍支持下，議案以68支持對32反對的表決結果通過。法案尚待眾議院版榻通過，整合後再交予總統拜登簽署。

這部長達1400頁的法案是《無盡前沿法案（Endless Frontier Act）》的一部分，旨在處理美國落後中國競爭對手的多個科技領域，包括半導體生產，其中一項重要條款旨在解決半導體短缺問題。

美斥巨資提升國內科技產業

當中主要內容如下：

撥款約1900億美元（拆合1.47萬億港元）用於加強美國科技的總體準備金。

撥款540億美元（拆合4790億港元）專門用於增加半導體、微晶片、電訊設備的生產基金。

撥款810億美（拆合6280億港元）元改革美國國家科學基金會（National Science Foundation），涵蓋 2022至2026財年。

撥款169億美元（拆合1311億港元），支持能源部加強研發，以及支持關鍵科技方面的能源相關供應鏈，涵蓋 2022至2026財年。

撥款100億美元（拆合776億港元），支持美國太空總署（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。

拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼

【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安

法案又核准商務部擬定資助計劃，由州政府和地方政府提供財政誘因，鼓勵芯片製造商更新設備及工廠。

法案針對中國的意味強烈。根據外媒報道，法案禁止在聯邦政府設備下載TikTok，不能向有中國政府背景的公司購買無人機，以及對參與美國網絡攻擊、或以非正規手段從美國公司獲取美國知識產權的中國實體，制定廣泛的新制裁。

稱應對中國日益增長全球影響力

該法案亦提出以外交手段，應對中國日益增長的全球影響力，加強與盟友合作，並增加美國在國際組織中的參與。

AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕

【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾形容法案「將促進美國的創新，並且維持我們的競爭優勢，不僅為了今後幾年，也為了未來世代」。

據了解，有關法案原本在5月27日表決，但共和黨人認為舒默和民主黨沒有給予足夠時間考慮修正案，因此推遲至6月8日表決。法案成功在參議院闖關後，將送交眾議院審議，獲通過後再由總統拜登（Joe Biden）簽署正式生效。

全國人大機構：美謀剝奪中國正當享有發展權利

稍早前，全國人大外事委員會就美國國會參議院通過《2021美國創新與競爭法案》發表聲明，指該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，诋毀抹黑中國發展道路和內外政策，打著「創新和競爭」旗號，干涉中國內政，妄圖遏制中國發展。全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明又指，該法案妄圖以渲染所謂「中國威脅」維持美國全球霸權地位，科技、經濟脫鈎等剝奪中國正當享有的發展權利。「法案表明，唯我獨尊的偏執妄想扭曲了創新和競爭的本意。在當前世界進入動盪變革期的大背景下，處處把中國當作『假想敵』的做法，有違世界大勢，不得人心、注定失敗」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

