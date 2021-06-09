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【中美角力】美印太司令提追加軍備撥款 在這些區域威懾中國

國情動向 11:26 2021/06/09

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中美地區軍事角力升級下，新上任的美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）據報已向國會提出追加8.9億美元的撥款，以強化美軍在關島、阿拉斯加、夏威夷的軍事設備，為可能發生的軍事突發事件做好準備。他指，有關投資不到美國國防部總授權額的1%，但對於威懾中國的戰略野心至關重要。

中國外交部曾批評美國的「印太戰略」企圖打壓中國、渲染「中國威脅」，以及破壞地區和平穩定的險惡用心，並指美國才是地區和平的破壞者。

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）引述內部預算文件指，該筆追加撥款中，2.31億元將用於在關島加強防空和導彈防禦，因該處在中國導彈的射程之內；1.14億元將用於改善阿拉斯加、夏威夷的設施，以確保其能與在西太平洋演習的美軍保持電子通訊。在此之前，印太司令部提出的預算是51億美元。

阿基里諾上周向眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）和其他議員致函，強調撥款的重要性，並提出方案「阻止潛在對手單方面試圖改變國際秩序，同時穩定盟國和合作夥伴，並塑造安全的環境，從而為『掌握主動權』創造條件。」他早前也警告，北京對台發動攻擊的時間，可能大多數人認為的更近。

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責任編輯：陳建錫

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