【中美角力】美軍首用無人機空中加油  環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

中美地緣政治角力白熱化之際，美國海軍協會官網曝光照片，指美海軍航空系統司令部和波音公司周一宣布，4日下午MQ-25刺鰩艦載無人加油機的T-1原型試驗機，成功對一架F/A-18F超級大黃蜂艦載戰鬥機進行了空中加油試驗。這是航空史上首次無人機對有人機實施空中加油。

內地環球網引述中方專家表示，MQ-25刺鰩的這次空中加油從技術角度看難度不大，但意義重大；未來MQ-25服役後，將很大程度上提高航母艦載戰鬥機的作戰半徑和出動能力，反制解放軍的「航母殺手（反艦導彈）」。

航空史上 首次無人機對有人空中加油

報道指，去年12月，空中加油配置的T-1試驗機就進行了首次試飛，當時該機在左側機翼內側，掛載了一部夥伴式空中加油吊艙。

該加油吊艙本身載油量為1136升，能以833升/分的速度進行空中加油。就軟管式空中加油而言，對於加油機的操作要求不高，只需要保持好航線，按程序收放加油錐套，這些都能通過地面控制站完成。

▲ 美國海軍協會官網曝光照片，指美海軍航空系統司令部和波音公司周一宣布，4日下午MQ-25刺鰩艦載無人加油機的T-1原型試驗機，成功對一架F/A-18F超級大黃蜂艦載戰鬥機進行了空中加油試驗。

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相比之下，受油機的操作更複雜一些。據媒體報道，加油過程中的噪聲水平明顯低於F/A-18E/F同型機之間的夥伴加油。今後可能還要進行更多的航母起降飛行試驗，這可能是決定該項目能否按期、順利完成的關鍵。

但報道認為，這次加油意義重大，是史上首次無人機對有人機實施空中加油，驗證了這種無人加油機概念的有效性，為項目順利實施奠定了基礎。未來，它將大幅提升美軍航母艦載機聯隊的作戰半徑和出動能力。

1架MQ-25為2架F-35C戰鬥機加油

按照美海軍的計劃，MQ-25A可以在距離航母926公里處，為戰鬥機提供大約6.8噸燃料，相當於1架MQ-25為2架F-35C戰鬥機加油，使戰機可在距航母1850公里處作戰，這將極大延長F-35C的作戰半徑。

此外，MQ-25還具有多任務能力。美海軍要求該機帶有傳感器轉塔，未來還可能加裝對地監視雷達，具備一定情報、監視、偵察能力。

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至於中國大陸需要類似MQ-25這樣的艦載空中加油機嗎？

報道引述一名不願透露姓名的中國軍事專家8日表示，MQ-25可說是根據美國國情研發的，且很大程度上是針對中國的；因為美國認為中國的反介入/區域拒止戰略，會通過反艦彈道導彈（俗稱航母殺手）將美國海軍拒於千里之外，這威脅美軍航母的生存。

美航母 能在中國反艦導彈射程範圍外攻擊

美國海軍開始發展「無人艦載空中偵察與打擊機計劃（Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike，UCLASS）」，顯然是計劃用航程非常遠的隱形無人攻擊機，讓美軍航母編隊在中國反航母導彈的攻擊圈外發動攻勢。

UCLASS項目取消後，美國海軍則計劃用MQ-25空中加油機大幅度增加現有艦載戰鬥機的作戰半徑，減小航母本身的風險。

該專家指，MQ-25也將解放現有F/A-18系列戰鬥機的作戰限制，從這一點來看，中國發展一種隱形、具有多種功能、甚至具有攻擊能力的無人機當然是好事，關鍵要看這種飛機在海軍裝備發展項目中的地位。

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責任編輯：鄧國強

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