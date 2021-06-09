日媒：G7料出台抗衡中國「一帶一路」措施

七國集團（G7）峰會11日至13日（周五至周日）在英國舉行，日本傳媒報道，成員國已經基本決定，在峰會上出台抗衡中國「一帶一路」倡議的措施。

共同社報道，G7峰會最後一天13日發佈的聲明中，將提出一項符合透明度及可持續發展的基礎設施建設支援措施，協助發展中國家從疫情中恢復經濟及發展，以抗衡中國「一帶一路」倡議。一帶一路被指會加重發展中國家債務負擔，而墮入所謂的債務陷阱。

彭博社稍早前也報道稱，G7計劃在峰會推出一項與「一帶一路」針鋒相對的「替代方案」——「清潔綠色倡議」(Clean Green Initiative)，其主旨是為發展中國家提供一個框架，支持其可持續發展和綠色轉型。

今年3月，拜登在與英國首相約翰遜通話時就提議聯合多國制定「民主國家」基建計劃，以抗衡中國的「一帶一路」。

日媒早前亦報道，會議公報亦有可能首次明確提到台海穩定的重要性，以及提到對新疆人權問題與香港局勢的擔憂。

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另一方面，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周二（8日）出席一個智庫的網上論壇時表示，會與與日本、新西蘭、澳洲及其他太平洋地區的國家合作，聯合應對中國。

坎貝爾又提到馬紹爾群島和帛琉等5個國家早前宣布退出太平洋島國論壇，指說美國與這些國家有共同的戰略利益，但在價值觀、氣候變化、軍事上的潛在作用等方面，這裡也越來越成為一個競爭的舞台；美方會與日本、新西蘭、澳洲在漁業、海岸警衛隊、疫苗等領域提供支持和援助。

路透社報道，近年來，人口稀少的南太平洋島國已成為中國和美國及其盟友之間爭奪影響力的戰場。

責任編輯：蒯宇澄

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