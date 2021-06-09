【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄（第二版）

美媒引述最新消息指，美國已獲得歐盟支持，總統拜登下周出席北約峰會時，雙方將提出重新調查新冠病毒源頭。中國外交部發言人汪文斌回應時，再批美方謀污名化中國，並敦促美方立即停止政治操弄。

（新增２至4段中國外交部回應）

外交部發言人汪文斌周三（9日）主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國與歐盟將表態支持重新調查新冠病毒起源。汪文斌表示：

病毒溯源原本是一個科學問題，將溯源政治化，利用溯源搞甩鍋推責，只會干擾破壞溯源研究，損害國際抗疫合作。疫情暴發以來，我們不斷看到美方一些政客和媒體將病毒標籤化、污名化，散布毫無依據的實驗室泄漏論，對中國世衛組織聯合專家組溯源研究報告進行無端的攻擊抹黑，動用情報機構進行所謂的調查。 這些日益偏離溯源研究宗旨的政治化做法既嚴重衝擊了美國自身的抗疫行動，使美國民眾付出了沉痛代價，也對國際抗疫合作造成越來越大的負面影響。

汪文斌指出，美方應當立即停止政治操弄，承擔應盡的責任，讓溯源回歸科學的層面，儘快就德特里克堡及美國在全球設立的200多個生物實驗室的真相做出負責任的說明。「我們也希望有關方面抵制任何將溯源政治化的行為，為國際抗疫合作做些實實在在的事情」。

彭博社：美歐擬支持在北約峰會聲明 提疫源調查

彭博社（Bloomberg）聲稱取得北約峰會的聲明草案，其中包括「呼籲在透明、循證的基礎上，由專家帶領的世衛調查小組對新冠源頭開展第二階段免受干擾的研究。」雙方將「承諾共同努力，開發和採用一種快速且獨立的手段，用於未來此類疫情的調查。」此外，草案還列出雙方對中國人權議題的共同關切。

報道指，重新溯源可能加劇歐美與中國的緊張關係，但有關內容僅是草案，在會議之前仍可能被修改。白宮未回應彭博社的置評請求。

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外交部再批美國搞污名化 病毒溯源不應依賴情報人員

責任編輯：陳建錫