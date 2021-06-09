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中國批「溯源政治化」下 外媒指歐美仍擬提重新調查

國情動向 12:46 2021/06/09

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中美就新冠病毒的源頭爭論不休，中國外交部近日多次批評美國將溯源問題政治化，該國一些政客根本不在乎事實和真相，只企圖借疫情搞進行政治操弄，並重申實驗室洩漏的假設是極不可能。美媒引述最新消息指，美國已獲得歐盟支持，總統拜登下周出席北約峰會時，雙方將提出重新調查新冠病毒源頭。

外交部最近表示，疫情溯源是科學問題，應當由全球科學家合作開展，而不應被政治化。中方在溯源問題上一直秉持開放透明的態度，兩次邀請世衞專家來華開展溯源的研究。世衞組織聯合專家組溯源研究報告，遵循了世衞組織的程序，採取了科學的方法，具有權威性和科學性。中方敦促美國等少數國家停止政治化的做法，不要為了不可告人的政治目的，蓄意破壞國際溯源研究合作，更不要懷揣陰謀論，為一己之私，破壞國際社會團結抗疫的共同事業。

彭博社（Bloomberg）聲稱取得北約峰會的聲明草案，其中包括「呼籲在透明、循證的基礎上，由專家帶領的世衛調查小組對新冠源頭開展第二階段免受干擾的研究。」雙方將「承諾共同努力，開發和採用一種快速且獨立的手段，用於未來此類疫情的調查。」此外，草案還列出雙方對中國人權議題的共同關切。

報道指，重新溯源可能加劇歐美與中國的緊張關係，但有關內容僅是草案，在會議之前仍可能被修改。白宮未回應彭博社的置評請求。

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外交部再批美國搞污名化 病毒溯源不應依賴情報人員

責任編輯：陳建錫

疫情 外交 拜登 新冠肺炎疫情 世界衞生組織 歐盟 中國 美國 中國外交部 白宮

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