美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

美國3名參議員周日（6日）乘美軍C-17運輸機訪問台灣，被指挑戰中國領土主權底線。在此敏感時刻，解放軍周三（9日）曝光王牌戰略轟炸機轟-6K發射巡航導彈畫面，該巡航導彈是遠程精確打擊的利器。

解放軍南部戰區的《南部空軍》微信公眾號9日刊發一篇題為《茫茫大漠射天狼——空中武控師的飛行日記》報道，首次公開了轟-6K轟炸機發射巡航導彈的畫面。

從照片上看，該導彈是長劍-20導彈。在抗戰勝利70周年閱兵式上，長劍-20巡航導彈與載機轟-6K新型轟炸機首次公開亮相，之後還在珠海航展多次亮相。

轟-6K發發射疑似長劍-20導彈

長劍-10巡航導彈射程範圍據報2500公里，具航程遠、精度高，可低空飛行、隱蔽突防、連續突擊特點；服役後，長劍-10被解放軍稱為對敵實施中遠程打擊的「殺手鐧」武器之一。

【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊

長劍-10此前已知具艦射、陸射等型號，如今再確定有空射版。

澎湃新聞報道，轟-6K是中國空軍目前裝備的主力轟炸機。在2018年珠海航展上，中航工業轟-6系列飛機研發團隊負責人何勝強接受採訪時透露，轟-6K轟炸機在原來轟-6的基礎上進行了脫胎換骨的改進，是一款滿足現代戰爭需求、滿足空軍裝備體系需要的中遠程重型轟炸機。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

何勝強指出，轟-6K轟炸機主要改進有三個：

一是進發匹配，飛機的動力能量得到大大增強。

二是座艙的優化和布局，使機組乘員大大減少，且分工明確，在作戰環境下既要保證飛行安全，又要完成精準攻擊，同時還能自主保障，使乘員能夠從容地去飛行、突防、對抗、突擊。

三是信息對抗和信息感知能力，較以往轟炸機有了大幅提高，達到了三代機甚至四代機的水平。

中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

報道指出，近年來，轟-6K轟炸機繞島巡航、前出島鏈、戰巡南海、礪劍高原……轟炸機及其飛行員在練兵備戰中不斷飛出新航跡。

美國3名參議員周日（6日）乘美軍C-17運輸機訪問台灣，此舉被指觸中國大陸底線。在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（7日）在例行記者會答問時回應此事，表達堅決反對和強烈讉責，中方並就此提出嚴正交涉。

中國國防部亦於周二（8日）回應事件，指如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。

解放軍094A潛艇超靜音 能射巨浪-3核彈打遍美國（有片，多圖）

解放軍094A潛艇艇徽暗藏密碼？導彈飛美國（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解