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糖尿病女子狂吃一斤荔枝出禍 頭暈噁心急求醫

社會熱點 13:12 2021/06/09

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正所謂「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」，又到一年炎夏荔枝「當造」的時分，清甜多汁的水果令人垂涎三尺。惟近日廣東惠州市一名女子吃了一斤多荔枝後，卻出現頭暈噁心等症狀，醫生解釋她是出現糖代謝紊亂。

患有糖尿病的小趙（化名）最近買了一斤多荔枝，久不沾甜食的她很快便全吃完，遂出現頭暈、噁心、乏力、發熱等症狀，於是前往惠州市第一人民醫院就診。經過檢查，小趙確診為高血糖伴有糖尿病酮症，而罪魁禍首就是那一斤荔枝。醫生指出，這類患者主要是長期血糖控制不佳，在大量進食水果之後，會出現果糖不耐受，衍生糖代謝紊亂的情況。

醫生解釋，酮體為人體利用脂肪氧化產生的中間代謝產物，正常人產生的酮體很快被利用，在血中含量極微，但糖尿病患者本就由於胰島素相對不足等原因，不能正常利用葡萄糖，再加上短時間內攝入大量糖分，就容易產生過量酮體並積聚體內。因此，不僅是荔枝，糖尿病患者在選擇水果時要避免醣類高的品項。

吃荔枝也會得病？

醫生介紹，近幾年在盛產荔枝的地區，豐收時節頻繁有因進食荔枝導致低血糖性腦病案例的報道，也就是俗稱的「荔枝病」。臨床症狀包括嘔吐、心慌、出汗、頭暈、四肢發冷、顫抖等，嚴重的急性致命性腦病表現為昏迷和抽搐等。每年相關案例中，以兒童的病例佔比最高，且死亡率達逾30%。

由於荔枝含豐富果糖，如在空腹血糖低時大量食用荔枝，身體會在短時間內將果糖轉化成葡萄糖，刺激胰島素大量分泌，傳遞錯誤的訊息給肝臟，最終導致低血糖。

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【知識庫：如何食荔枝吃得健康？】

香港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），未成熟的荔枝含量更高。這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。因為相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易出現上述病況。

醫生警示，忌空腹、大量攝入荔枝。糖尿病病人每天最多攝入100克，分2次吃。老人、兒童肝腎功能不好，最好每次吃3-4顆，飯後半小時食用。

責任編輯：易燕丹

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