中國PPI創12年半高 結構性通脹不改幣策穩健基調

國際大宗商品大幅加價、內需旺盛等多重因素帶動，中國5月工業生產者出廠價格指數（PPI）衝高至逾12年半高位。由於國內能源及工業原料價格將持續處於高位，PPI預計也將高位運行一段時間。

5月食品價格超預期下降，導致當月CPI按年漲幅低於預期，但仍創八個月高點，連續三個月正增長且漲幅持續擴大。分析人士預計，短期豬肉價格下跌，料繼續拖累CPI，但隨總需求恢復，下半年CPI中樞將上行1-2%區間。中長期看物價仍保持穩定，貨幣政策不會受到結構性通脹的掣肘。

國家統計局公布5月詳細數據：

居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.3%，低於預期，但仍創八個月高點 工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲9%，高於預期，創2008年9月以來最高 CPI按月下降下0.2%，PPI按月上漲1.6% CPI中食品價格按年上漲0.3%，非食品價格按年上漲1.6% 扣除食品和能源的核心CPI按年上漲0.9%，上月為0.7%

5月國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，導致中國PPI亦加速衝高。但分析師對PPI觸頂試點存有分歧，一些認為當前已是高點，另一些預計到四季度才開始回落。

渣打料PPI上漲持續到四季度

渣打銀行中國高級經濟師李煒認為，市場可能低估了中國的通脹風險，今年通脹上漲幅度可能大於市場預期，持續時間可能長於市場預期，PPI上漲的動能可能要持續到四季度，高點也在四季度，預計會超過9%。

他指出，除了豬肉，其它價格都在漲，只是漲幅強弱罷了。去年底以來大宗商品價格大幅上漲正在加速向製造業產成品價格傳導。在全球經濟復甦的支撐下，預計大宗商品價格還有上行空間。渣打將2021年中國CPI通脹預測由0.9%上調至1.5%，PPI預測從3.8%上調至6.8%。

民生銀行宏觀分析師應習文指，國內上游工業品將在短中期繼續面臨上漲壓力，PPI將在二、三季度形成一個較高的平台，並於第四季開始回落。

上海證券宏觀分析師胡月曉則認為，PPI延續快速上攻勢頭，不過也已到頂，物價結構進一步逆轉，從大宗商品價格近期走勢看，工業品價格漲勢已到盡頭。原因有包括，各國貨幣政策都到了停頓觀察期、國內對大宗商品期貨炒作開啟實需原則治理、地緣政治衝突因素有緩和跡象。

下半年CPI漲幅料始終高於1%

中原銀行首席經濟學家王軍指出，如果大宗商品等上游價格在下半年持續高位運行，從大宗商品到CPI的部分傳導也會發生，預計下半年CPI的運行中樞較上半年有所上升，料始終在1%以上水平運行，全年則料穩定在1.5—2%區間，不會超出政府之前設定的調控目標。

他並指，PPI可能在高位還將持續一段時間，但無論全球還是國內需求並未全面回暖，大宗商品不具備持續大幅漲價的基礎，另一方面，下半年基數也會明顯抬高。下半年商品價格逐步回落是大概率事件。

中海晟融經濟學家張一指出，在國內需求仍然不足的情況下，PPI脈衝式上漲短期不可持續，基本可判斷，PPI按年漲幅短期已見頂，無論按年還是按月漲幅都將放緩。從這一點看，PPI上漲不會改變貨幣政策的節奏。

光大銀行金融市場部分析師周茂華亦認為，通脹表現對目前穩健貨幣政策影響有限。主要是國內通脹是結構性的，同時，從PPI按年與CPI按年漲幅分化看，目前上游漲價對終端消費價格傳導仍不明顯。考慮到能源商品價格走高，一方面要求貨幣政策更加精準有效；另一方面，注重通脹預期管理。

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責任編輯：蒯宇澄

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