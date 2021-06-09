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【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

國情動向 16:00 2021/06/09

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【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

美國3名參議員本月6日搭軍機訪台，被指觸碰中國大陸領土主權紅線。解放軍東部戰區官方微信公眾兩天後曝光，中國近方近日在東南沿海開展兩棲作戰演練，登陸艦艇、裝甲車輛紛紛亮相演訓場，探索多種戰法訓法，提升部隊兩棲作戰相關能力。

環球網報道，解放軍東部戰區官方微信公眾號東部戰區周二（8日）發布消息稱，為強化陸軍部隊跨海兩棲作戰能力，近日，第72集團軍某合成旅在閩南海域未知海況的環境下，對裝備、物資進行裝卸載、水上駕駛訓練。

美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊

在演練中，兩棲輪式裝甲車等各型裝備通過碼頭倒入登陸艦艇、捆綁固定。在艦艇抵達任務區域後，裝備駛離塢艙，展開水上駕駛，隨後成功上岸。航渡期間開展的針對性訓練有效檢驗了裝備整體的性能，提高了指揮協同和應急處置能力，為完成日後的訓練演習任務打下良好基礎。

展示登陸艦艇機動運作

央視也對第72集團軍近日在東南沿海展開的裝載航渡演練進行報道，指多艘登陸艦與包括履帶式步戰車、輪式突擊車、卡車等多型車輛參與演練。該次演練探索了複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法，提升了部隊兩棲作戰保障能力。

環球網引述中國大陸軍事專家宋忠平表示，隨著新型兩棲作戰艦艇的列裝服役，解放軍的兩棲投送和作戰能力大幅度提高。通過不斷在復雜海情與海洋戰場環境下訓練，人員與武器裝備的結合能力得到大大提升，這也為未來在相應軍事鬥爭中取得決定性作用打下堅實基礎。

美3議員乘軍機閃電訪台 前所未有舉動碰大陸底線（多圖，有片）

C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場

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宋忠平表示，他並不建議把解放軍的軍事演習和地區局勢聯繫在一起。解放軍進行的各種演習，是為未來打贏可能出現的軍事衝突而做的實戰性準備，而絕不僅僅是為了威懾。

他認為，解放軍現在要做的就是加強軍事鬥爭準備，無論針對哪個潛在對手，解放軍練兵備戰的使命，就是一聲號令，能夠拉得出去，能夠打得贏，這就是解放軍練兵備戰的主要考量。

專家：解放軍加強軍事鬥爭準備

美國3名參議員周日（6日）乘美軍C-17運輸機訪問台灣，此舉被指觸中國大陸底線。在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（7日）在例行記者會答問時回應此事，表達堅決反對和強烈讉責，中方並就此提出嚴正交涉。

中國國防部亦於周二（8日）回應事件，指如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。

美軍機降落台北  環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）

美贈台灣75萬劑疫苗有盤算？防反蔡英文變反美

責任編輯：鄧國強

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