美國防部警告：戰略資源依賴中國 美經濟有中斷風險

美國五角大樓最新出爐的報告，就美國關鍵的供應鏈作出檢討。美國國防部更在報告裡特別指明，現時戰略和關鍵資源的全球供應鏈過度集中在中國，為美國經濟帶來了供應中斷的風險。

美國總統拜登上台後，於今年二月曾下令對美國關鍵的供應鏈進行檢討，要求各部委在100天內，就美國依賴海外進口的諸如製藥原料和稀土等關鍵資源供應情況作出報告。昨日（8日）在白宮發表的報告中，國防部和商務部、能源部和衛生部一併評估和檢討了本部的關鍵資源供應情況。

美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

美國國防部針對戰略和關鍵資源的供應鏈進行了深入檢討。稀土除了被電子及航天工業所運用外，在強化金屬特性方面亦有效果，是工業及農業的一大重要資源。現時中國在稀土供應鏈上佔主導地位，直接影響全球戰略和關鍵物資的加工，變相引領著這些物資在全球供應鏈中的流動。因此，美國一些稀土元素生產商因競爭力下降被迫結業，當中更有一些公司將業務轉移到中國。

報告續指，當武裝衝突導致國家進入緊急狀態時，美國可能無法從外國獲得戰略和關鍵物資，國家經濟會因為相關物資供應的中斷受到很大打擊。遂建議美國以全政府協調行動的方式，分散戰略和關鍵資源的供應鏈，強化與加拿大和澳洲等礦物資源豐富的盟國合作，並推動在美國國內加工和回收利用戰略和關鍵物資，已減低對中國的依賴。

【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）

中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油

五角大樓還會向國會申請10億美元專款，加強戰略和關鍵物資的囤積。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解