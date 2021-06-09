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武漢疫前兩年賣了4.7萬隻野味 世衛指華南海鮮市場非疫源

社會熱點 16:25 2021/06/09

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中美就新冠肺炎疫情源頭交鋒升級之際，世界最大學術期刊《科學報告（Scientific Reports）》刊載論文，指稱武漢市在2019年底出現疫情前的兩年半時間裡，售出超過4.7萬只活體野生動物，這突顯了野生動物交易帶來的疾病風險。

世衞組織召集的新冠病毒全球溯源研究中國部分的報告，剛巧同時對外公布，指華南海鮮市場不是疫情的發源地。而病毒如何傳入武漢尚不明。

路透社引述的《科學報告》論文稱，2017年5月至2019年11月期間，武漢17個市場上出售的動物種類多達38個，其中包括31種野生保護動物，而惡劣的動物安置環境與衛生條件加大了健康風險。

《科學報告》論文：動物傳人存在機會

人類感染新冠肺炎的早期病例中，有許多與武漢的華南海鮮市場有關，該市場曾被懷疑爲新冠病毒首次跨越物種傳染到人類的地方。

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但由於也有一些早期的感染個案，與武漢其他市場有關，因此得出一種可能性，即新冠病毒的傳播，發生得比武漢華南市場個案更早，可能是通過野生動物販運。

世衛組織和中國的聯合研究稍早前曾稱，病毒最有可能是通過中間宿主傳播給人類，而穿山甲常被認爲是可能的中間宿主。

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這篇新論文由來自中國、英國和加拿大的研究人員撰寫，分別來自西華師範大學、牛津大學、和加拿大英屬哥倫比亞大學。

水貂、貉、松鼠和狐狸或是宿主

論文稱沒有證據表明武漢有活的蝙蝠或穿山甲出售，但水貂、貉、松鼠和狐狸都有售。牠們可能是新冠病毒的宿主。

與此同時，在香港時間8日晚間，世衛組織召集的新冠病毒全球溯源研究中國部分的報告對外公布。報告指出，研究表明華南海鮮市場不是疫情的發源地。

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報告指，關於華南海鮮市場在疫情起源中的作用或者感染是如何傳入市場的，目前尚無法得出確切結論。

報告表示，許多早期病例與華南海鮮市場有關，但也有相似數量的病例與其他市場有關，有些病例與任何市場均無關。而12月在更廣泛社區內的傳播，可以解釋與華南海鮮市場無關，

另外，武漢存在與該市場無關的早期病例，這可以表明華南海鮮市場不是疫情的發源地。

美國根本未知新冠病毒來源  美情報總監打臉特朗普

世衛周二公布新冠病毒源頭報告 專家組：最可能來自蝙蝠

責任編輯：鄧國強

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