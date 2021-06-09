【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押

上一篇文章
【台灣疫情】壹電視攝影師猝死公司廁所 美女主播等多人同呈陽性（多圖）（第三版）
廣州先後查處多宗違反疫情防控規定的案例，深圳近日則有一名男子編撰網絡文章，散播不實信息，後被當地警方行政拘留。
網絡平台流傳一篇《傾城之戀2021》的文章，內文杜撰廣州和深圳疫情的傳播鏈，稱廣州南沙一名男子與一名女子約會就餐被感染，該女子之後來到深圳，導致深圳多區展開大排查，該文迅速引起公眾關注。
【廣州疫情】夫婦隱瞞去過疫區餐廳 十日後排查被揭全家6人染疫
經深圳市警方調查，證實該網絡文章為不實信息。在周二（8日）拘捕42歲嫌疑人李某，他對自己編造虛假信息的違法行為供認不諱。當日，警方以虛構事實擾亂公共秩序，依法對李某作出行政拘留5日的處罰。
《傾城之戀2021》一文引發深圳民眾關注，有網友表示差點被騙。
我也看到了，而且看到那天我家對面小區又測二次核酸了，我還以為真的。”
隨後，文章連同話題「男子因造謠女子來深圳致多區排查被行拘」衝上微博熱搜，引發另一輪討論。
這標題起得也太地攤文學了
可能想仿張愛玲的傾城之戀，整個城淪陷為了他倆的愛情
沒事在家編甚麼謠言，還是吃得太飽了
40多歲還在網上蹦躂造謠
責任編輯：易燕丹
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道