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【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押

社會熱點 18:49 2021/06/09

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廣州先後查處多宗違反疫情防控規定的案例，深圳近日則有一名男子編撰網絡文章，散播不實信息，後被當地警方行政拘留。

網絡平台流傳一篇《傾城之戀2021》的文章，內文杜撰廣州和深圳疫情的傳播鏈，稱廣州南沙一名男子與一名女子約會就餐被感染，該女子之後來到深圳，導致深圳多區展開大排查，該文迅速引起公眾關注。

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經深圳市警方調查，證實該網絡文章為不實信息。在周二（8日）拘捕42歲嫌疑人李某，他對自己編造虛假信息的違法行為供認不諱。當日，警方以虛構事實擾亂公共秩序，依法對李某作出行政拘留5日的處罰。

《傾城之戀2021》一文引發深圳民眾關注，有網友表示差點被騙。

我也看到了，而且看到那天我家對面小區又測二次核酸了，我還以為真的。”

隨後，文章連同話題「男子因造謠女子來深圳致多區排查被行拘」衝上微博熱搜，引發另一輪討論。

這標題起得也太地攤文學了

可能想仿張愛玲的傾城之戀，整個城淪陷為了他倆的愛情

沒事在家編甚麼謠言，還是吃得太飽了

40多歲還在網上蹦躂造謠

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責任編輯：易燕丹

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