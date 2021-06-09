【台灣疫情】壹電視攝影師猝死公司廁所  美女主播等多人同呈陽性（多圖）（第三版）

▲ 台壹電視爆疫情。美女主播吳衣璇複檢呈陰性，另一美女主播趙惠雯，則初步程陽性。

台北市內湖區的壹電視爆疫情，錄影廠劉姓攝影師周一（7日）早上被發現猝死在公司廁所，病毒檢測結果周三（8日）出爐，顯示他對新冠病毒呈陽性。台北市政府迅速協助壹電視員工快速檢測，事態再有驚人發展，快篩結果反映至少10名該電視台職工呈陽，其中包括美女主播吳衣璇和趙惠雯。

（新增女主播呈陽等內容）

台北市衛生局周四（9日）在壹電視緊急設立快篩站，進行大規模篩檢，截至下午已檢測166人。經初步篩檢，陽性人數至少多達10人。其中，美女主播吳衣璇一度呈陽性，複檢時才呈陰性，據報吳曾與猝死攝影師共事一小時。

而另一美女主播趙惠雯，則初步程陽性。

值得注意是，也有部分陽性者甚至未和該攝影有直接接觸。不願具名的內部員工建議，雖沒有直接證據證明，但壹電視公司使用的人臉識別打卡機，恐成播毒媒介。

員工懷疑 人臉識別打卡機成播毒媒介

台媒報道指，壹電視大樓原先採用指紋及臉部辨識打卡雙軌並行，全球新冠疫情爆發後，公司為避免接觸，進而改採完全使用「臉部辨識」打卡。

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但臉部辨識需要脫口罩，在台灣爆發疫情後，內部員工便曾擔心成為防疫破口。直至劉姓攝影師身亡後，壹電視已緊急取消「臉部辨識」打卡，改採網路打卡制度。

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有內部員工指出，之前採用的「臉部辨識」打卡系統，與機器的距離約在30至50厘米，還得脫下口罩進行，按照新冠病毒在室內傳播的社交安全距離1.5米來看，明顯不足。

人臉識別打卡得脫下口罩進行

該名員工指，雖然沒有直接證據可以證明染疫風險，但目前台灣疫情仍然持續，還是避免繼續使用人臉識別系統簽到、打卡，藉此保障員工及社會安全。

至於日前在公司廁所倒下的劉姓攝影師，初步遺體勘驗並無明顯外傷，因考量疫情嚴峻，也送病毒檢測，結果證實劉姓死者感染新冠肺炎病毒。

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壹電視（Next TV）是台灣其中一間電視台，2010年12月28日正式開播，最初由壹傳媒創立，至2013年6月轉手年代集團經營。目前旗下頻道有新聞台、綜合台與電影台。

全台再增274宗本土個案

另外，台灣新增275宗新型冠狀病毒確診個案，分別為274宗本土個案及1宗境外輸入個案，再多25人死亡，累積333人染疫去世。

新增個案仍然以新北市最多，有162宗，其次是台北市有63宗。

責任編輯：鄧國強

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