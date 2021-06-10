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中美商務部長通話 同意推動合作妥善處理分歧（第二版）

國情動向 15:25 2021/06/10

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繼國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琦和美國財政部長耶倫進行對話後，中國商務部部長王文濤10日應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。中國商務部指，中美經貿關係本質是互利共贏。

（新增中國商務部回應）

據新華社報道，6月10日，商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。

雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。

在北京，商務部新聞發言人高峰今日下午在例行記者會上表示，中美作為全球兩大主要經濟體，經貿關係的本質是互利共贏。雙方在經貿領域都有各自重要關切，但在相互尊重、平等相待的基礎上，可以通過對話協商來探討解決之道。雙方經貿團隊保持溝通，如有進一步情況，會及時發布。

一個星期前，中國商務部曾表示，中美經貿領域已經開始正常溝通，雙方同意共同努力務實解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

中國商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

商務部談外貿易形勢：全球產業鏈佈局大調整 外部環境錯綜複雜

【中美角力】拜登政府將設「突擊工作組」 打擊不公平貿易

責任編輯：尹航

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