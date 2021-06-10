  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美防長下令執行多項遏制中國計劃  中方批無限霸權（第二版）

國情動向 20:03 2021/06/10

分享：

美防長下令執行多項遏制中國計劃  行動保持機密

中美地緣政治角力或將升級。美方官員披露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下達了一道內部指令，要求展開幾項遏制中國的行動計劃。五角大樓聲明證實消息，但強調部份行動已要維持機密。而中國外交部對此回應時，以「無限霸權」形容美方的舉動。

（新增二至四段，中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌於周四（10日）在例行記者會答問說，「美方一些人固守冷戰零和思維，但凡提到國防力量建設，言必稱中國挑戰。打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。美方所謂的『應對中國挑戰』包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。」

汪文斌：美國軍費總額高居全球第一

汪文斌指出，大家都清楚，美國的軍費總額高居全球第一，連續多年相當於其後9個國家的軍費開支總和，約為中國的4倍，大家也都清楚，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗，誰是威脅、誰是挑戰一目了然。他強調，

敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事，為亞太地區和平穩定發揮建設性的作用，而不是相反。

美國幾年來一直把抗衡中國作爲國家安全政策的核心，兩國在從科技、人權到中國在南中國海的軍事行動等各個方面都在角力。

路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）今年2月下令五角大樓成立一個特別工作組，奧斯汀的這項指令是這個特別工作組提出的建議的結果。

拜登2月下令五角大樓設應對中國專組

一名要求不透露姓名的高級國防官員當地時間周三（9日）在對媒體做吹風介紹時說，「來自部長的這項指令，最終是關於整理好本部內務，並確保能以應對中國為首要任務」。

美軍首用無人機空中加油  環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場　

五角大廈發表聲明回應消息時，有披露具體應對中國的行動計劃；只強調，這些措施旨在著重部內流程及程序，以加強幫助部內領袖為全體政府做出貢獻，應對來自中國的挑戰，這些措施中有部分將維持機密」。

這份聲明指出，這些措施將改善五角大廈能力，以「振興我們盟友及夥伴的網絡，增強威懾能力，加速發展新的部內運作概念」。

五角大廈聲明：要振興與盟友及夥伴的網路

美方近期接連釋出訊息，要在軍事領域上與中國競爭。上月中，拜登政府的國防預算要求把大批用於老舊系統的開支，轉用於軍隊現代化。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

南海耀武後美軍亞太唯一航母走了 為何11艘都不夠用？

美國缺航母遏中國？美軍亞太唯一航母列根號調中東

當中50多億美元將用於旨在遏制中國的「太平洋威懾計劃（ Pacific Deterrence Initiative）」，並聚焦在印太地區的競爭，目的在於通過爲雷達、衛星和導彈系統撥款，而提高美國在印太地區的戰備狀態。

悉尼大學美國研究中心的湯曾德（Ashley Townshend）對路透社說，「拜登政府對研發大量投資，以確保軍隊在未來高端衝突中的競爭優勢，這一做法雖然是正確的，但是這不應當以損害增強針對中國的短期常規威懾力爲代價」。

美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
2021/06/09
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
2021/06/09
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）
2021/06/06
美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）
解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）
2021/06/08
解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）
C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場　
2021/06/06
C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場　

你可能感興趣

美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
12:51 2021/06/09
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
12:00 2021/06/09
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）
18:45 2021/06/06
美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）
國防 軍事衝突 軍事 軍事科技 政治 地緣政治 中美關係 中國 美國

上一篇文章

美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）

下一篇文章

全國人大通過反外國制裁法 外交部：不必擔心影響中外關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機