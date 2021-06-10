美防長下令執行多項遏制中國計劃  中方批無限霸權（第二版）

▲ 美防長下令執行多項遏制中國計劃 行動保持機密

中美地緣政治角力或將升級。美方官員披露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下達了一道內部指令，要求展開幾項遏制中國的行動計劃。五角大樓聲明證實消息，但強調部份行動已要維持機密。而中國外交部對此回應時，以「無限霸權」形容美方的舉動。

（新增二至四段，中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌於周四（10日）在例行記者會答問說，「美方一些人固守冷戰零和思維，但凡提到國防力量建設，言必稱中國挑戰。打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。美方所謂的『應對中國挑戰』包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。」

汪文斌：美國軍費總額高居全球第一

汪文斌指出，大家都清楚，美國的軍費總額高居全球第一，連續多年相當於其後9個國家的軍費開支總和，約為中國的4倍，大家也都清楚，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗，誰是威脅、誰是挑戰一目了然。他強調，

敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事，為亞太地區和平穩定發揮建設性的作用，而不是相反。

美國幾年來一直把抗衡中國作爲國家安全政策的核心，兩國在從科技、人權到中國在南中國海的軍事行動等各個方面都在角力。

路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）今年2月下令五角大樓成立一個特別工作組，奧斯汀的這項指令是這個特別工作組提出的建議的結果。

拜登2月下令五角大樓設應對中國專組

一名要求不透露姓名的高級國防官員當地時間周三（9日）在對媒體做吹風介紹時說，「來自部長的這項指令，最終是關於整理好本部內務，並確保能以應對中國為首要任務」。

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五角大廈發表聲明回應消息時，有披露具體應對中國的行動計劃；只強調，這些措施旨在著重部內流程及程序，以加強幫助部內領袖為全體政府做出貢獻，應對來自中國的挑戰，這些措施中有部分將維持機密」。

這份聲明指出，這些措施將改善五角大廈能力，以「振興我們盟友及夥伴的網絡，增強威懾能力，加速發展新的部內運作概念」。

五角大廈聲明：要振興與盟友及夥伴的網路

美方近期接連釋出訊息，要在軍事領域上與中國競爭。上月中，拜登政府的國防預算要求把大批用於老舊系統的開支，轉用於軍隊現代化。

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當中50多億美元將用於旨在遏制中國的「太平洋威懾計劃（ Pacific Deterrence Initiative）」，並聚焦在印太地區的競爭，目的在於通過爲雷達、衛星和導彈系統撥款，而提高美國在印太地區的戰備狀態。

悉尼大學美國研究中心的湯曾德（Ashley Townshend）對路透社說，「拜登政府對研發大量投資，以確保軍隊在未來高端衝突中的競爭優勢，這一做法雖然是正確的，但是這不應當以損害增強針對中國的短期常規威懾力爲代價」。

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責任編輯：鄧國強

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