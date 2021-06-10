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美防長下令執行多項遏制中國計劃  行動保持機密

國情動向 10:46 2021/06/10

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中美地緣政治角力或將升級。美方官員披露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下達了一道內部指令，要求展開幾項遏制中國的行動計劃。五角大樓聲明證實消息，但強調部份行動已要維持機密。

路透社報道了這一消息。美國幾年來一直把抗衡中國作爲國家安全政策的核心，兩國在從科技、人權到中國在南中國海的軍事行動等各個方面都在角力。

美國總統拜登（Joe Biden）今年2月下令五角大樓成立一個特別工作組，奧斯汀的這項指令是這個特別工作組提出的建議的結果。

拜登2月下令五角大樓設應對中國專組

一名要求不透露姓名的高級國防官員當地時間周三（9日）在對媒體做吹風介紹時說，「來自部長的這項指令，最終是關於整理好本部內務，並確保能以應對中國為首要任務」。

美軍首用無人機空中加油  環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場　

五角大廈發表聲明回應消息時，有披露具體應對中國的行動計劃；只強調，這些措施旨在著重部內流程及程序，以加強幫助部內領袖為全體政府做出貢獻，應對來自中國的挑戰，這些措施中有部分將維持機密」。

這份聲明指出，這些措施將改善五角大廈能力，以「振興我們盟友及夥伴的網絡，增強威懾能力，加速發展新的部內運作概念」。

五角大廈聲明：要振興與盟友及夥伴的網路

美方近期接連釋出訊息，要在軍事領域上與中國競爭。上月中，拜登政府的國防預算要求把大批用於老舊系統的開支，轉用於軍隊現代化。

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南海耀武後美軍亞太唯一航母走了 為何11艘都不夠用？

美國缺航母遏中國？美軍亞太唯一航母列根號調中東

當中50多億美元將用於旨在遏制中國的「太平洋威懾計劃（ Pacific Deterrence Initiative）」，並聚焦在印太地區的競爭，目的在於通過爲雷達、衛星和導彈系統撥款，而提高美國在印太地區的戰備狀態。

悉尼大學美國研究中心的湯曾德（Ashley Townshend）對路透社說，「拜登政府對研發大量投資，以確保軍隊在未來高端衝突中的競爭優勢，這一做法雖然是正確的，但是這不應當以損害增強針對中國的短期常規威懾力爲代價」。

美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

責任編輯：鄧國強

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