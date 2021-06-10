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河南「氣功大師」表演鐵頭功 頭破血流後離場（有片）

社會熱點 11:02 2021/06/10

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「鐵頭功」是武打片中常見的一種功夫，現實生活中亦有不少人以此作為表演，為觀眾帶來視覺盛宴。惟近日，河南一名「氣功大師」當眾表演「鐵頭劈磚」時遇挫，在嘗試了十幾次後，磚塊仍完好無損。更有知情人士透露指，「氣功大師」最後被砸得頭破血流。

上周六（5日），在河南周口一場非物質文化遺產的免費演出活動上，一名「氣功大師」表演「鐵頭劈磚」時失手。從網上流傳的影片可見，一名身穿白色武術服的男子，頭頂有一塊頭皮沒有頭髮，在運足一口氣，扎了一個標準的馬步後，揮起手上的磚拍向頭部，但磚卻沒有像預期中碎掉。隨後，男子改用另一塊磚頭繼續嘗試，但依舊未能將其劈開。

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「氣功大師」現場「翻車」後，有人笑出聲，主持人見狀解圍，邀請觀眾為其加油打氣，並介紹稱，「所謂的硬氣功，也是我們的中國傳統功夫。」然而主持人話音剛落，這位「氣功大師」就撿起地上自己的東西，消失在視頻畫面之外，尷尬離場。

據知情人士透露，「這名『大師』在我們這邊很有名氣，能夠來參加非遺，證明他還是有一定水平的。『大師』現場表現非常的賣力，頭都流血了。」

而對於「大師」劈磚失敗的原因，這位知情人士表示或是因為磚的質量太好了，「在往地上扔開（磚）的那一刻，看到的是黑心磚，應該是這個原因，可能也有一部分失誤吧。」

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片段在網上流傳開去後，網民表示：

「大師是」真的，頭皮也是真的，就是磚不爭氣。

建築商記住了，買磚頭就買河南磚頭。

很厲害了，我的話可能已經死了。

這是誰給他換了塊磚吧。

能用磚把自己拍成這樣毫髮無損，還清醒收攤，足以證明這才是大師啊。

責任編輯：易燕丹

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