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美台貿易官員據報最快周四對話 重啟貿易與投資談判

國情動向 10:42 2021/06/10

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美卿布林肯（Antony Blinken）暗示或重啟對台貿易和投資談判後，美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)據報將最早於周四（10日）和台灣貿易代表展開對話，重啟雙方在特朗普政府時期暫停的貿易和投資商談。

在北京，外交部曾促美停止與台灣官方往來。

戴琦最快周四與台官員對話

據《華爾街日報》報道，消息人士表示，戴琦計劃最早周四與台灣的同級別官員會談，目前雙方政府正採取行動，重啟在特朗普政府期間暫停的貿易和投資談判。

美國國會中的一些台灣支持者希望美國能更進一步，與台北簽署一項雙邊貿易協議。拜登政府的一位高級官員說，政府尚未就此做出決定。

台灣駐美國代表發言人暫未回覆記者的採訪。美國貿易代表辦公室（USTR）發言人對戴琦與台灣的鄧振中(John Deng)對話一事不予置評。

中美商務部長通話 同意推動合作妥善處理分歧

【中美角力】拜登政府將設「突擊工作組」 打擊不公平貿易

美贈台灣75萬劑疫苗有盤算？防反蔡英文變反美

布林肯7日表示，美台「已經或是即將」就部分架構協定展開對話，令外界關切美台TIFA（貿易暨投資架構協定）會議是否復談。該協定於1994年簽署，美台迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上次舉行為2016年10月。特朗普政府時期，擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）將台灣視為美國進口貿易的阻礙，並專注和北京交涉中美貿易協議，以致美台TIFA談判停擺。

中美商務部長通話 同意務實合作

與此同時，中美商務部長今日進行通話，雙方同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。

解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）

【中美角力】美與盟友商對北京冬奧立場 布林肯稱或數周內有進展

責任編輯：尹航

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