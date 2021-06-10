美台貿易官員據報最快周四對話 重啟貿易與投資談判（第二版）

美卿布林肯（Antony Blinken）暗示或重啟對台貿易和投資談判後，美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)據報將最早於周四（10日）和台灣貿易代表展開對話，重啟雙方在特朗普政府時期暫停的貿易和投資商談。台灣方面表示，將與相關部會共推重啟台美TIFA會談。

在北京，外交部曾促美停止與台灣官方往來。

（新增台灣方面回應）

戴琦最快周四與台官員對話

據《華爾街日報》報道，消息人士表示，戴琦計劃最早周四與台灣的同級別官員會談，目前雙方政府正採取行動，重啟在特朗普政府期間暫停的貿易和投資談判。

美國國會中的一些台灣支持者希望美國能更進一步，與台北簽署一項雙邊貿易協議。拜登政府的一位高級官員說，政府尚未就此做出決定。

台灣駐美國代表發言人暫未回覆記者的採訪。美國貿易代表辦公室（USTR）發言人對戴琦與台灣的鄧振中(John Deng)對話一事不予置評。

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布林肯7日表示，美台「已經或是即將」就部分架構協定展開對話，令外界關切美台TIFA（貿易暨投資架構協定）會議是否復談。該協定於1994年簽署，美台迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上次舉行為2016年10月。特朗普政府時期，擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）將台灣視為美國進口貿易的阻礙，並專注和北京交涉中美貿易協議，以致美台TIFA談判停擺。

台灣的外交部發言人歐江安今日表示，台灣與美國擁有長期緊密的友好關係與經貿往來，並在雙方既有的各項雙邊經貿對話平台與機制上，密切進行各項溝通及討論。

外交部將持續與行政院經貿談判辦公室、經濟部等相關經貿部會共同努力，透過既有的良好溝通管道與美方研商，積極努力推動重啟台美TIFA會談，相關具體進展將適時對外說明。

中美商務部長通話 同意務實合作

與此同時，中美商務部長今日進行通話，雙方同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。

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責任編輯：尹航

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