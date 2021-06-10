▲ 美五角大樓決策內幕曝光：把中國視「步調挑戰」

中美地緣政治角力或將升級。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下達了內部指令，要求展開幾項遏制中國的行動計劃；這意味美國針對中國的軍事對抗，或緊隨升級。有美媒曝光這一決策，源自總統拜登今年2月的一項指令。

中方此前已多次闡明，美方軍事應對中國的舉動是冷戰思維。

五角大廈發表聲明，證實美國軍方已擬定應對中國的行動計劃，但沒有透露詳情；只強調，這些措施旨在著重部內流程及程序，以加強幫助部內領袖為全體政府做出貢獻，應對來自中國的挑戰，這些措施中有部分將維持機密。

步調挑戰 實際是中美軍力較勁

美媒披露，美國軍方已把中國視為「步調挑戰（Pacing Threat），也就是中國軍力的發展步調，已成為美國的軍力發展步調的衡量標準，中國軍事現代化的先進程度以及能力範圍是美國需要克服的一種標尺。

美防長下令執行多項遏制中國計劃 行動保持機密

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雖然其中一些行動倡議仍將保密，但國防官員對記者們說，這項努力將新的組織架構落實到位，以把同中國的競爭放在更為優先的位置，並確保印太地區的挑戰能夠「得到應有關注」。

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但一名要求不透露姓名的國防官員當地時間周三（9日）說，這項努力不是新戰略，也不是改變拜登政府迄今為止的方向。

這些行動倡議是基於五角大樓中國工作組的建議。這個工作組是在今年2月在總統拜登（Joe Biden）要求下成立的，任務是審議國防部與中國相關的政策、並列出最重要的優先事項。

五角大樓中國工作組提出建議

據有關官員說，工作組審議了數千頁文件，與現任和前任國防官員進行了面談，並諮詢了其他政府機構和國會。

奧斯汀今年1月在他的任命確認聽證會上對議員們說，中國是一個「崛起的大國」，是「我們面對的最令人關注的競爭者」。

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責任編輯：鄧國強

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