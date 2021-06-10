易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭

中國人民銀行行長易綱今日（10日）在第十三屆陸家嘴論壇上演講時表示，判斷中國今年的CPI的走勢前低後高，料全年CPI的平均漲幅將在2%以下。考慮到經濟運行在合理區間，物價走勢整體可控，貨幣政策要堅持以穩為主，堅持實施正常的政策。

指對通脹是否持續 有巨大分歧

易綱表示，去年以來，儘管受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，但如果從去年和今年兩年平均來看，預測中國GDP增速將接近於潛在增長率水平。他稱，中國在從高速增長轉向高質量發展的過程中，經濟總量基數愈來愈大，同時受勞動生產率增速下降和人口結構變化等影響，潛在經濟增長率也會有一定減緩。

國家發改委曾預測，「十四五」時期的中國GDP潛在增長率將保持5%至5.5%。

針對通脹壓力，易綱表示，近期全球原油等大宗產品的價格上漲很快，全球通脹水平短期上升已成事實，但對於通脹是否能長期持續下去，存在著巨大的分歧。

易綱表示，中國去年疫情期間堅持實施正常的貨幣政策，國內需求比較平穩，有利於保持物價總體穩定。今年以來中國的PPI增幅比較高，在一定程度上與去年PPI負增長形成的比較低的基數有關。所以可以用去年、今年和明年連續三年的整體市場來觀察PPI的變化，綜合各方面的因素，判斷中國今年的CPI的走勢前低後高，但是預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下。

易綱強調，外部的疫情形勢、宏觀形勢、宏觀政策都有不確定性，對於來自各方面的通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心。

把握好政策的力度和節奏

他續稱，考慮到中國經濟運行在合理區間，在潛在的產出水平附近，物價走勢整體可控，貨幣政策要以新發展階段相適應，堅持以穩為主，堅持實施正常的政策，尤其是注重跨週期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。

易綱又指，當前中國的利率水平雖比主要發達國家高一些，但是在發展中國家和新興經濟體中仍相對較低，總體保持在適宜的水平，有利於各市場穩定健康發展。要繼續深化改革，釋放貸款市場報價利率改革的潛力。要繼續完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡上的基本穩定。

在保持總量政策適度的前提下，貨幣信貸政策將主要強調兩大結構性方面，第一，紮實推動綠色金融的發展。第二，堅持發展普惠金融。

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責任編輯：蒯宇澄

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