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解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

國情動向 12:48 2021/06/10

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解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

中國建造中的003型航空母艦近日傳出照片，可見甲板上有彈射器凹槽後，解放軍航母工程再有新消息流出。中國研發的第二款隱形戰機FC-31，現身武漢水泥航母模型，印證了外界一直認為中國未來航母可能搭載隱形戰機的猜想。

武漢水泥航母是1：1的陸上航母模型建築，主要用於測試飛機在航母甲板上的運作流程和兼容性。

近日照片顯示，武漢水泥航母上出現一架新的戰機模型。其體型明顯小於旁邊的殲-15、直-18模型，而其雙引擎、雙傾斜尾翼等特徵，都與沈陽飛機工業集團研發的FC-31隱形戰機相似。

與此同時，照片還顯示，水泥航母模型上的艦島（航母上層建築）已經更新，很可能代表建造中的003型航母。

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中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

FC-31是殲-20之後，中國研發的第二款隱型戰機。但與成都飛機工業集團生產的重型機殲-20不同，沈飛的FC-31是中型機，綜合性能要次於殲-20，至今並未獲得解放軍採用，主要仍是個技術研發項目，因此其未有以「殲」命名。

不過，將殲-20這已成熟的空軍戰機改成海軍艦載機，也許不及順着FC-31研發艦載機容易。FC-31體型亦與美軍艦載機F/A-18相當，並略大於F-35B，甚至比後者多出一個引擎，可見相當適合航母操作。

此外，解放軍現役艦載戰鬥機殲-15，亦正是由沈飛生產的。沈飛研發艦載機經驗，應該比成飛更為豐富。因此中國應該選擇殲-20還是FC-31作為隱形艦載機，是一直受到熱議的問題。

美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制「航母殺手」（多圖）

美國軍事新聞網站The War Zone指出，最新照片是強而有力的證據，說明中方至少正在認真考慮，將FC-31發展成為海軍隱形艦載機。

文章稱，未經證實消息顯示，FC-31可能采用渦扇-19（WS-19）引擎，最大起飛重量約30噸，與美軍的F/A-18E/F超級大黃蜂屬同等級別。「飛機基本可以確定，是為新型航母上的彈射起飛度身定造，003型航母料配備電磁彈射系統，與已經服役的兩艘中國航母滑躍式起飛不同。」

中國軍事專家傅前哨向《環球時報》表示，FC-31上航母模擬平台說明，研發新型艦載機把FC-31的改進型作為一個選項，甚至可能是首選。

傅前哨認為， FC-31上艦並不意味要取代殲-15；FC-31這中型四代機，與重型三代機殲-15，在未來一段長時間內會搭配使用，這是較好的組合方式。

「美國海軍目前也是採取搭配使用的模式，不同的是美國兩款艦載機都是中型艦載戰鬥機，一個隱身，一個不隱身。因此如果我們是一款重型的艦載戰鬥機，和一款中型的艦載隱身戰鬥機搭配組合，完全可以和世界上最先進的航母作戰群相抗衡。」

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責任編輯：連兆鋒

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