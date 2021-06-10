郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續

中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清今日（10）在第十三屆陸家嘴論壇上表示，疫情以來，發達國家貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度，負面效應需要全世界各國來共同承擔，他警示，通脹或比預期的要高，而且持續的時間可能更長。

郭樹清在視頻致辭中談到，2020年以來，為應對百年一遇的疫情大流行，發達國家紛紛推出超級經濟刺激計劃，在財政猛烈擴張的同時，貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度，美聯儲資產負債表已擴張將近一倍，歐央行擴張一多半，日本銀行擴張超過四分之一，這些超常規舉措，短期內確實起到了穩定市場，穩定人心的作用，但是相伴而來的負面效應，則需要全世界各國來共同承擔。

他指，首先，發達國家的金融資產和房地產價格普遍出現較大幅度上漲，特別是股票市場很快就達到了創紀錄的高水平，「經常爬山的人都知道，越是陡峭的山峰，上去不易，下來更難」。

第二，通貨膨脹比美歐所預料的幅度要高出一截，至於將要持續的時間，似乎也不像許多專家預測的那樣短暫。

第三，當財政支出已經在很大程度上靠中央銀行印鈔來支撐時，就像一架飛機在空中進入自轉旋渦，很難由自己順利改飛出來。 2008年前，美聯儲的資產負債表只有8000多億美元，如今已經將近8萬億美元，而且美國聯邦債務與GDP之比已經超過二戰時期創造的最高紀錄。

第四，世界疫情現階段還有許多不確定性，全球產業鍊和供應鏈局部受阻和斷裂的風險仍然較大，本來最需要各國同舟共濟、共克時艱，但是還有少數發達國家不斷製造麻煩，繼續奉行所謂本國優先的單邊主義。事實上首先損害其本國人民的利益，例如，對來自中國的產品保留高關稅，客觀上推動通貨膨脹上升更快。

第五，面對美歐開閘洩洪產生的溢出效應，新興市場經濟體和發展中國家，不得不採取痛苦的應對舉措。俄羅斯、土耳其、巴西央行已啟動加息，有的發達經濟體也開始釋放收縮的信號，從全球宏觀經濟來觀察，這些政策取向的利弊得失，目前還很難做出結論。

指一些國家批評中國政策力度不夠出於偏見

郭樹清在論壇上表示，中國在強化宏觀政策應對時，沒有搞「大水漫灌」。一些國家批評中國應對政策力度不夠、對全球經濟恢復的貢獻不足。這顯然是出於偏見或誤解。事實上，中國的政策力度並不算小。更重要的是，中國的應對政策取得最好效果。

他指，2020年中國經濟實現正增長，促進了周邊國家和主要貿易夥伴的經濟復甦，阻止了世界經濟陷入更大萎縮。中國在相當一段時期內供應了全球一半左右最終產品，而且總體上沒有提高出口離岸價格，為全球疫情防控和經濟恢復奠定了堅實基礎。「如果說最發達國家大量印發的貨幣形成了拉動全球通脹的動力源，那麼，中國數億勞動者生產的商品就是穩定全球通脹的千鈞錨」。

郭樹清表示，中國已經進入新發展階段，將深入貫徹新發展理念，積極推進供給側結構性改革，不斷增強和提升國內國際雙循環相互促進的格局。他提出，從金融角度來看，必須進一步擴大對外開放，健全公司治理結構，加快市場化兼併重組，規範互聯網平台，促進公平競爭。

要抓緊推進傳統金融服務數字化轉型，促使金融機構能夠更精準地服務實體經濟，更精準防范金融風險，發展普惠金融，加強小微企業和弱勢群體金融服務。

發展綠色金融，為確保如期實現碳達峰、碳中和目標提供有力的金融支撐。發展科技金融，通過多種方式支持自主創新和自立自強，現階段最突出的一項任務就是進一步加大直接融資比重，在去年新增社會融資規模中，債券和股票融資佔比已經達到了37%左右，還可以有更大的發展空間，特別是債券市場還有很大潛力。

積極應對不良資產反彈 防範影子銀行死灰復燃

郭樹清還談到，防範風險是金融工作的永恆主題，必須居安思危，一刻也不能鬆懈，他表示，就當前而言，需要重點關注以下幾個方面：

第一，積極應對不良資產反彈。為受疫情影響的中小微企業貸款本息實施延期，預計將有一定比例最終劣變為不良，一些地方房地產泡沫化、金融化傾向嚴重，相當數量的政府融資平台償債壓力很大，部分大中型企業債務違約比例上升，加劇了銀行機構的信用風險，部分中小金融機構面臨的形勢更為嚴峻，必須督促銀行機構做實資產分類，加大撥備計提力度，確保能夠更快更多地處置不良資產。

第二，嚴密防範影子銀行死灰復燃。中國高風險影子銀行與國外不同，具有典型的「體系內」和「類信貸」特徵，經過整治後，我國影子銀行規模已交歷史峰值壓降了20萬億元，但存量規模仍然較大，稍有不慎就極易反彈回潮。要防止金融機構再次通過交叉性金融產品無序加槓桿，對各種「類信貸」新花樣，必須遏制在初期階段。要認真落實資管新規，確保存量資管產品整治任務順利完成。

第三，堅決整治各類非法公開發行證券行為，金融市場目前仍然存在大量名為「私募」實為「公募」的各類產品，過往的非法集資案件許多實質上屬於非法公開發行證券，這些產品參與投資的人數都突破200人的限制，發行對象實際上面向不特定的投資者，對市場、社會和人民群眾造成嚴重損害，一旦發現「假私募、真公募」，應依法予以嚴懲，並按欺詐發行、財務造假或虛假披露追究發行人等相關方的法律責任。

第四，切實防范金融衍生品投資風險。在前期發生風險的金融衍生品案例中，有大量個人投資者參與投資，從成熟金融市場看，參與金融衍生品投資的主要是機構投資者，非常不適合個人投資理財。道理在於受不可控制甚至不可預測的多種因素影響，金融衍生品價格波動很大，對投資者的專業水平和風險承受能力具有很高要求，普通個人投資者參與其中，無異於變相賭博，損失的結果早已註定。那些炒作外匯、黃金及商品期貨的人很難有機會發家致富，正像押注房價永遠不會下跌的人，最終會付出沉重代價一樣。

第五，時刻警惕各種變換花樣的「龐氏騙局」。當下，各種以高息回報為誘餌，打著所謂的金融科技、互聯網金融等旗號的騙局層出不窮，其實質都是擊鼓傳花式的非法集資活動，大家一定要牢記，天上不會掉餡餅，宣揚「保本高收益」就是金融詐騙，要自覺提高警惕，增強風險防範意識和識別能力，遠離各類非法金融活動。

責任編輯：蒯宇澄

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