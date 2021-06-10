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【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%

社會熱點 12:48 2021/06/10

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【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%

廣州與深圳近期重燃新冠疫情，但出現Delta變種（舊稱印度變種）病毒的廣州，疫情遠比發現Alpha變種（英國變種）病毒的深圳嚴重。一項流行病學研究或解答這一問題，原來Delta異株的傳播力，相信比Alpha變異株高出60%以上。

廣州疫情持續，內地周三（9日）再新增6宗新型冠狀病毒本土感染個案，全部來自廣州，當中4宗是現有個案的密切接觸者，分佈在荔灣、南沙和番禺等不同區域，其餘2宗是由無症狀感染轉為確診。

專家此前指，廣州今輪疫情出現的Delta變種病毒，其潛伏期短、散布快且強，是導致廣州疫情嚴峻的主因。而深圳出現零星Alpha變異株個案後，疫情似暫平伏。

曾光：廣州仍未找到Delta零號病人

事實上，倫敦帝國學院（Imperial College London）流行病學家佛格森（Neil Ferguson）向外媒指，Delta變異株傳播力超越Alpha變異株的幅度估計已經縮小，但仍可能超過60%。

【廣州疫情】廣東添17本土病例  廣州官員稱印度變種病毒超想像

【新冠肺炎】印度變種病毒據報殺入廣州  專家派這顆定心丸

根據英格蘭公共衛生署（Public Health England），注射1劑輝瑞或AZ疫苗對Delta變異株的防護力較低，注射2劑效果較好。

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另一方面，中國國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學原首席科學家曾光日前接受內地媒體訪問時表示，必須正視變異毒株正顛覆人類的防控，隨着病毒變化，防控策略也應該變化。

曾光指，廣州此次本土疫情最終可能無法找到「零號病人」，關鍵是汲取經驗和教訓，盡早發現病人。新冠病毒的變異趨向是更易於傳播，而且不容易辨認，但疫苗效用總體不錯，只要加緊接種疫苗，特別提高口岸城市接種率，雖然仍有傳入風險，但不會造成廣泛傳播。

【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫  主診醫生發現一重要現象（多圖）

【廣州疫情】廣州千萬人打疫苗仍爆疫 專家：疫苗其實已起一關鍵效用

責任編輯：鄧國強

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