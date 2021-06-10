南京大學用露臍女生賣招生廣告 引爭議結果這樣（多圖）

為吸引更多優秀學生來校就讀，內地各大高校在高考（大學入學考試）結束後，各顯神通，賣力宣傳。近日，南京大學以「女神級」學生作招徠，惟輿論有觀點認為，此舉有物化女性之嫌，校方隨即急忙刪除官方微博上的貼文。

南京大學在微博發布的招生文案內容為：

南大學長學姐為高考生加油，千言萬語匯成一句話！我在南京大學等你。

文案下配上九張青春洋溢的學生照片，其中兩張分別由身穿露臍裝的長髮女生，和扎著雙馬尾女生舉牌。紙牌上的字句子包括：「你想不想讓我成為你的青春？」、「你想不想和我一起泡在圖書館，從早晨到夜晚？」目前，南京大學官方微博已經刪除相關貼文。

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在微博上，不少網友認為「泡」、「成為你的青春」這類用詞欠妥貼，加上拿著這兩句招牌的正好是漂亮女生，是在打「擦邊球」，有物化女性之嫌。

不過，有另一部分人認為外界沒必要上綱上線，指出學校的初衷就是招生，圖中女同學穿著時尚好看，青春活潑，沒必要過度解讀。內地傳媒亦有提到，所有紙牌都有一個字加粗，它們連起來便組成「我在南京大學等你」這個句子。

近年，內地大學招生的宣傳模式大為相似，均以「校花」、「校草」作為代言人，這種吸引關注的模式可追溯到2013年。當時，中國人民大學大學網站主頁發出一幅美女畢業生單人照，火速成為網上熱話，網友稱該女生為「人大女神」。而人民大學網站的訪問量短時間內急速上升，更一度癱瘓。

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責任編輯：易燕丹

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