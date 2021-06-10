潘功勝：人民幣滙率雙向波動成常態 不要賭人幣升值或貶值

人民幣走勢牽動市場目光，人民銀行副行長潘功勝今日（10日）表示，未來人民幣的雙向波動將成為常態，市場主體應適應樹立匯率風險中性理念，強調不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸。

潘功勝表示，今年以來，人民幣對美元滙率雙向波動、總體穩定，同時，中國經濟保持穩定恢復態勢，促進了人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他強調，實施的以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，是一項適合中國國情的匯率制度安排，需要長期堅持。

後續來看，人民幣雙向波動將成為常態。潘功勝說，人民幣匯率變化受內外部多重因素影響。一方面，我國經濟穩中向好，貨幣政策處於常態化狀態，國際收支運行穩健，外匯市場更加成熟，這些因素將繼續為人民幣匯率穩定提供有力支撐。同時，應該看到影響匯率變化的外部環境存在多重不穩定、不確定因素。

潘功勝指出，中國企業的滙率風險中性的理念不斷增強，滙率風險的管理水平不斷提升。今年以來，企業外滙衍生品套保比率達到兩成多，比去年提升5個百分點，不過提高空間仍然較大。

他提出，企業滙率風險管理應堅持服務主業和「滙率風險中性」原則，審慎安排資產負債貨幣結構，避免外滙風險管理的「順周期」和「裸奔」行為，強調不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸。

潘功勝又稱，中國經常賬戶順差繼續處於合理區間，外滙市場供求基本平衡，外滙儲備穩中有升。

擴大居民境外資產配置空間 推「跨境理財通」試點

此外，對於外匯領域改革開放舉措，潘功勝透露了六大重點方向，表示將擴大中國居民境外資產配置空間，通過金融市場基礎設施​​互聯互通（滬港通、深港通、債券通等），擴大合格境內機構投資者（QDII）規模，完善QDII管理機制，在開放地區推出「跨境理財通」業務試點。

同時將在上海臨港新片區、粵港澳大灣區和海南自貿港部分地區，開展外匯管理高水平開放試點，為外匯領域推進高水平制度型開放積累經驗。

責任編輯：蒯宇澄

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