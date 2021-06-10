▲ 拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容

美國總統拜登展開一連8日歐洲之行，下周三（16日）會在瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京會面。由於拜登在此之前會出席七國集團（G7）、北約及美國歐盟峰會，爭取聯合西方世界對抗中國，外界相信拜登也有意探索拉攏俄羅斯的可能。俄羅斯駐中國大使則表示，如果普京與拜登在俄美峰會上談及中國，俄羅斯會向中國通報內容，俄中關係不會改變。

俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）接受《環球時報》專訪，他表示，對於俄美元首會晤，俄羅斯不會期待「不可能實現的結果」，雙方在重要問題上取得成果的可能很低。

傑尼索夫指出，此前俄羅斯外長拉夫羅夫訪華，以及中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪俄期間，雙方均曾討論美國議題；如果俄美元首在會晤中談到涉及中國的議題，俄方會與中方通氣和討論，俄中關係亦不會因美國對俄態度是否變化而改變。

他直言，認為俄羅斯會因美國暫時緩和對俄關係而疏遠中國的觀點「非常短視」，這一局面不可能發生，「俄羅斯比美國人認為的要更聰明」。

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俄美關係近年一直在谷底徘徊，拜登政府早前放棄制裁俄歐北溪2期天然氣管道項目公司，被視為向俄方伸出橄欖枝。外界預期，拜登與普京會在峰會上，討論戰略穩定、裁軍、新冠疫情和熱點地區衝突等議題。

傑尼索夫表示，俄羅斯歡迎任何緩解當下俄美關係緊張局面的措施，但俄羅斯是「現實主義者」，「不會期待不可能的結果」。他直言，此次日內瓦峰會可解決兩國間重要問題的機會很低，可能出現的最好結果是「為未來解決問題創造一些條件」。

俄美雙方在峰會前也不斷放狠話，看來有意為外界預期降溫。拜登聲言要對俄羅斯保持強硬，並在人權問題上向俄施壓。普京則表示，俄美關係目前處於極低水平，美國公開表示要遏制俄羅斯發展，不期待峰會能為俄美關係帶來任何突破。

但分析認為，美國雖難與俄羅斯破冰，但穩住甚至緩和美國關係，以便專心對付中國才是拜登真正目的。

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責任編輯：連兆鋒