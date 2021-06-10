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推出僅1星期 華為鴻蒙系統升級用戶破千萬 鴻蒙概念股再次爆發

經濟脈搏 14:02 2021/06/10

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華為上周三推出自家研發的鴻蒙（Harmony OS）手機操作系統，至今已擁逾千萬用戶，A股華為鴻蒙概念股持續強勢。

鴻蒙概念股續強勢

據內媒報道，9日，華為內部人士透露，HarmonyOS 升級用戶已破千萬，此時據6月2日華為發布HarmonyOS 2過去僅一周時間。按此速度，華為將能在年底完成許下的搭載鴻蒙設備達3億台的目標。其中華為設備超過2億台，面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億台。

據《上海證券報》實地考察深圳一間華為旗艦店，工作人員稱，上周每天都有超過800位用戶申請到該門店體驗鴻蒙，這幾天因為疫情等原因人流量有所減少，但預約情況仍超出預期。

華為擲30億設數字能源公司 業務涉新能源汽車換電設施

華為鴻蒙手機正式上綫！破美圍堵擺脫Android依賴

華為歐洲贏一仗？ 傳意大利允Vodafone有條件用華為5G設備

今日A股鴻蒙概念股延續強勢，思特奇(300608.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)、九聯科技(688609.SH)、傳智教育(003032.SZ）、誠邁科技(300598.SZ）、超圖軟件（300036.SZ)等多股大幅上漲。

另外，華為德國首家旗艦店9日在柏林開業，這是華為在歐洲地區營業的第五家旗艦店。華為西歐消費者業務總裁田文浩表示，歐洲市場始終是華為海外業務的重要部分。2020年和2021年前5個月，華為筆記本電腦、無線耳機和智能手表在歐洲銷量增長尤為強勁。未來，華為將繼續推進在歐洲的產品銷售，提升用戶體驗，更好地服務當地消費者。

責任編輯：尹航

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