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女作家蔣方舟赴日交流遭網批「不愛國」  中國外交部婉轉滅火

國情動向 14:27 2021/06/10

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女作家蔣方舟赴日交流遭網批「不愛國」  中國外交部婉轉滅火

內地女作家蔣方舟數年前接受日本外務省旗下基金贊助，赴日本交流，回國後寫成《東京一年》。詎料事件遭一些內地網民翻出，質疑蔣女不愛國，同時更揭出多名中國知名人士，曾用這一形式赴日交流。事件發酵之際，中國外交部與媒體，委婉地為事態滅火。

內地女作家蔣方舟的著作「東京一年」，最近突然遭到內地網友攻擊，起因為日本外務省近日披露一份文件，指中國一些知識分子獲得日方資助、包括赴日交流，蔣方舟也在名單之中。

蔣方舟寫「東京一年」被翻出

內地網民由此質疑她收錢替日本宣傳，還有人翻出她過去接受日媒訪問的片段，片段中她談論疫情下的制度，更被網民認為不愛國。

而多名中國知識份子或知名人士，亦被揭出曾參與日本資助的交流活動，也同樣招致部份內地網民批評。

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中國外交部周三（9日）下午舉行例行記者會，新聞發言人汪文斌在回答媒體提問時，委婉反駁了內地網民對蔣方舟等的指控。

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汪文斌表示，國與國之間「以各種形式開展人員互訪交流」的作法，在國際關係實踐當中普遍存在；中日互為重要近鄰，兩國人員往來十分密切，中日「邦交正常化以來」近半個世紀裡，雙方由政府支持推動的人員交流不勝枚舉，為兩國關係發展作出了積極貢獻。

外交部汪文斌：國與國交流是普遍存在的

他說，中日雙方今年還確立了「5年安排兩國3萬名青少年雙向互訪」的交流計劃，兩國政府支持的青少年學生雙向研學旅行活動也在規劃籌備中，將在疫情結束後陸續付諸實施。

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汪文斌提到，中方希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現「增進理解，建立信任，深化友誼」的目標

而《環球時報》也罕見抨擊網民言論，總編輯胡錫進表示，一個國家出資請他國人士前來旅行、學習，是國際交流的正常做法，不能因此加以指責或以意識形態定型。

責任編輯：鄧國強

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