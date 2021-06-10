【台灣疫情】台灣增263本土及28死 三級解封需滿足這些條件

台灣新冠肺炎確診數字略有下降，今日公布新增263例本土個案及28例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中說，疫情有點往下的趨勢，但並不明顯。至於全台三級警戒何時能解封，需大部分確診個案能掌握感染源，確診數也往下降，才有朝向解封的可能性。

陳時中：疫情下降不明顯 未來須持續注意

台灣新增266例確診個案，包括263例本土個案及3例境外移入個案，另外，新增28例死亡個案。

個案分布以新北市112例最多，其次為台北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例，南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，84例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，現階段就整體病例的發病日、採檢日分析，「疫情有點往下的趨勢」，但並不明顯，要持續注意。

全台三級警戒延長至6月28日，各級學校也配合停止到校上課至暑假。對於三級警戒解封的關鍵條件，陳時中表示，需要大部分的確診個案都能掌握到清楚的感染源，當然確診數也往下降，才有朝向解封的可能性。

截至目前，台灣共1萬1017例本土病例，361人病逝。

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責任編輯：尹航

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