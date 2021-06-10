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【台灣疫情】「隱形缺氧」無徵兆奪命 可用兩招判斷防範？

社會熱點 17:04 2021/06/10

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台灣疫情持續，不少輕症和無症狀確診者在隔離等待就醫前死亡，醫生研究判斷為「隱形缺氧」所致。這種「隱形缺氧」的病狀，究竟有多可怕？

什麼是「隱形缺氧」？

所謂隱形缺氧（Silent Hypoxia），指的是新冠肺炎患者出現「低血氧」情形，卻因為未有呼吸困難症狀而被忽略。台灣疫情指揮中心分析5月11日至6月7日所錄得的296宗死亡病例，發現其中35名患者送院前已經死亡，佔11.8%，最後研判為「隱形缺氧」所致。而這種缺氧的特點是沒有明顯徵兆，在血氧濃度已經很低、症狀很嚴重時，才緊急送醫可能為時已晚。

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「隱形缺氧」沒征兆？該怎麼判斷？

「隱形缺氧」可怕之處在於初期沒有異狀，不會呼吸急促。常人血氧飽和度是用來顯示呼吸氧氣供給狀態的數值，一般正常值應大於95％，而有些「隱形缺氧」新冠肺炎確診者被送至急診室時，血氧飽和度已降至70~80%，甚至低於50%卻還能正常行動，但此時內部器官組織已經快速受損，死亡風險大大增加。

醫生提醒，可從以下兩方面注意是否出現「隱形缺氧」傾向：

  • 其一，就醫前二至七天出現胸悶、無法深呼吸、換氣速度比平常快3倍，嘴唇和手指開始發青等症狀，都是罹病重要臨床表現，民眾務必提高警覺，盡快就醫。
  • 其二，醫生亦建議確診者，定期監測血氧，以避免病情急轉直下。除透過脈搏式血氧儀監測，另可步行測試，走路六分鐘內血氧濃度低於90%，即為異常。

可透過穿戴智慧型手錶、手環偵測血氧濃度

台灣公布最新新冠肺炎確診數字，周四（10日）新增263宗本土病例及28宗死亡個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北市將設法把確診者或快篩陽性者，陸續送進有醫護人員的醫院、加強版防疫旅館、或加強版集中檢疫所內。目前亦已配發1,000台血氧機給還在居家隔離的確診者偵測血氧，今天會再加配1.5萬台血氧機，只要快篩陽性就可領一台，監測血氧濃度時一旦發現血氧濃度小於等於94％，就盡快送醫診治。

【台灣疫情】台灣增263本土及28死 三級解封需滿足這些條件

責任編輯：易燕丹

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