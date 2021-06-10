  • 32°C
香港時間 : 2021610日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福布斯沙盤推演：美無人潛艇 抗衡中國「冠軍」潛艇艦隊（多圖）

國情動向 16:43 2021/06/10

分享：

中國海軍規模壯大，預估到2030年會達到60艘常規潛艇、16艘核動力潛艇，數量上將拋離美國。《福布斯（Forbes）》刊載文章，沙盤推演在地緣政治角力白熱化之下，美方將如何應對中國海上軍事力量持續冒升；其中，預期美軍會大量購買與部署無人潛艇、智慧水雷，未來一旦爆發軍事衝突，能在初期從數量優勢削弱中國艦隊。

根據《福布斯》軍事記者艾克塞（David Axe）撰文報道，美國海軍情報辦公室的數據指出，中國海軍在2015年擁有57艘柴油動力潛艇、5艘核動力潛艇，到了2030年柴電潛艇的數量將會增至60艘、核能潛艇則增至16艘。

中國擁有潛艇數目  將持續成全球「冠軍」

相較之下，日本的海軍擁有20艘柴油動力潛艇，且近期不會增加；同時美國擁有56艘攻擊型潛艇跟巡弋導彈潛艇，但只有一半屬於太平洋艦隊。換言之，即使把澳洲等潛艇納入美方陣營，中國海軍還是擁有更多的攻擊型潛艇、中國擁有潛艇數目將成全球之冠。

【中美角力】美軍首用無人機空中加油  環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

艾克塞指出，由此可見，若中美在區域爆發軍事衝突，美方在初期可能會無法敵過中國海軍數量；美軍如要化解問題，方法就是透過大量的無人潛艇來減輕劣勢。

美方目前已加大採購無人潛艇。據悉，首批造價2.75億美元的5艘波音超大型無人潛艇（XLUUV）「Echo Voyager」有機會在2022年投入使用，接著在未來數十年還會購入至少24艘。

美或用無人潛艇佈雷  削弱中國優勢

美國海軍作戰需求和能力部副部長基爾比（James Kilby）此前說，無人潛艇能夠執行多種任務，其中最重要的就是佈雷。目前美國艦隊沒有專門的佈雷船，攻擊型地雷戰也不是美軍強項，未來計劃用XLUUV搭配雷神公司（Raytheon Company）製造的Mk54鯖鯊（MAKO）智慧水雷「錘頭鯊」（Hammerhead）加速此種作戰方式。

「錘頭鯊」屬於新型沉底水雷，能夠竊聽敵方潛艇，並將魚雷發射至9公里外的目標，而一艘XLUUV可以裝在十幾個地雷。

美軍預計在2023年完成部署錘頭鯊的計劃，屆時它將和XLUUV共同搭配投入作戰計劃。

美防長下令執行多項遏制中國計劃  行動保持機密

美五角大樓決策內幕曝光：把中國視「步調挑戰」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
2021/06/09
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
2021/06/09
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
2021/06/09
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）
2021/06/08
解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）
美媒：美軍改為針對中國囤積長程彈藥 不再聚焦反恐
2021/06/03
美媒：美軍改為針對中國囤積長程彈藥 不再聚焦反恐

你可能感興趣

美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
12:51 2021/06/09
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
16:00 2021/06/09
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
12:00 2021/06/09
【中美角力】美軍首用無人機空中加油 環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）
國防 軍事科技 軍事 政治 地緣政治 軍事衝突 波音 太平洋 潛艇 海軍

下一篇文章

中美商務部長通話 同意推動合作妥善處理分歧（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？