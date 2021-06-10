福布斯沙盤推演：美無人潛艇 抗衡中國「冠軍」潛艇艦隊（多圖）

中國海軍規模壯大，預估到2030年會達到60艘常規潛艇、16艘核動力潛艇，數量上將拋離美國。《福布斯（Forbes）》刊載文章，沙盤推演在地緣政治角力白熱化之下，美方將如何應對中國海上軍事力量持續冒升；其中，預期美軍會大量購買與部署無人潛艇、智慧水雷，未來一旦爆發軍事衝突，能在初期從數量優勢削弱中國艦隊。

根據《福布斯》軍事記者艾克塞（David Axe）撰文報道，美國海軍情報辦公室的數據指出，中國海軍在2015年擁有57艘柴油動力潛艇、5艘核動力潛艇，到了2030年柴電潛艇的數量將會增至60艘、核能潛艇則增至16艘。

中國擁有潛艇數目 將持續成全球「冠軍」

相較之下，日本的海軍擁有20艘柴油動力潛艇，且近期不會增加；同時美國擁有56艘攻擊型潛艇跟巡弋導彈潛艇，但只有一半屬於太平洋艦隊。換言之，即使把澳洲等潛艇納入美方陣營，中國海軍還是擁有更多的攻擊型潛艇、中國擁有潛艇數目將成全球之冠。

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艾克塞指出，由此可見，若中美在區域爆發軍事衝突，美方在初期可能會無法敵過中國海軍數量；美軍如要化解問題，方法就是透過大量的無人潛艇來減輕劣勢。

美方目前已加大採購無人潛艇。據悉，首批造價2.75億美元的5艘波音超大型無人潛艇（XLUUV）「Echo Voyager」有機會在2022年投入使用，接著在未來數十年還會購入至少24艘。

美或用無人潛艇佈雷 削弱中國優勢

美國海軍作戰需求和能力部副部長基爾比（James Kilby）此前說，無人潛艇能夠執行多種任務，其中最重要的就是佈雷。目前美國艦隊沒有專門的佈雷船，攻擊型地雷戰也不是美軍強項，未來計劃用XLUUV搭配雷神公司（Raytheon Company）製造的Mk54鯖鯊（MAKO）智慧水雷「錘頭鯊」（Hammerhead）加速此種作戰方式。

「錘頭鯊」屬於新型沉底水雷，能夠竊聽敵方潛艇，並將魚雷發射至9公里外的目標，而一艘XLUUV可以裝在十幾個地雷。

美軍預計在2023年完成部署錘頭鯊的計劃，屆時它將和XLUUV共同搭配投入作戰計劃。

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責任編輯：鄧國強

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