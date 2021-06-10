菅義偉稱台灣「國家」 外交部要求日本立即澄清消除影響

日本首相菅義偉日前在國會把台灣稱為「國家」，中國外交部表示，中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，要求日方立即作出明確澄清。

中國外交部發言人汪文斌周四（10日）指出，日本領導人將台灣公然稱為所謂「國家」，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出的「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，要求日方立即作出明確澄清，消除業已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間的基本信義，事關國際法治正義。中方嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號。

日本傳媒報道，菅義偉周三（9日）與在野黨黨首舉行會議，討論東京奧運會籌辦以及新冠疫情防控等問題。 立憲民主黨黨首枝野幸男在發言時，將台灣稱作是防止疫情擴散「成功的國家」。菅義偉在回應時沒有糾正他，而是順著他的話，將台灣與澳洲、新西蘭並列，說這「三個國家對個人權利做了很強的限制」。

日本《產經新聞》報道時則指出，日本堅持一個中國原則，沒有和台灣建立「外交關係」。

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責任編輯：連兆鋒