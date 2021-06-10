▲ 【廣東疫情】外貿堪憂？商務部派定心丸：新訂單金額還在增

作為外貿巨頭大省廣東，廣州與深圳近期先後遭新冠肺炎變種病毒侵襲，疫情至今未止，外媒指廣東、甚至中國整體出口恐受打擊。而中國商務部周四（10日）派定心丸，直指疫情對供應鏈、生產未產生明顯影響。

商務部周四舉行的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰答問表示，疫情對廣東外貿產業鏈供應鏈，暫未產生明顯的影響；近期廣東對2000多家出口企業的監測情況顯示，超過半數企業新簽訂的訂單金額按年都在增加。

外媒：中國一些最大港口受到打擊

他強調，商務部將全力支持廣東統籌疫情防控和外貿發展工作。

外媒稍早報道，疫情嚴峻已經導致中國一些最大港口的活動受到打擊，增加國際貿易進一步中斷的風險；其中，上個月深圳鹽田集裝箱碼頭有工人檢測結果陽性，靠泊的船舶數量也跟著減少。

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報道指，鹽田碼頭的放緩，加劇了附近廣州南沙和蛇口港口的擁堵，凸顯了全球航運在該國爆發疫情的脆弱性。

全球最大的航運公司馬士基（​A. P. Moller-Maersk）的全球海運網主管嚴森（Lars Mikael Jensen）指出，深圳鹽田集裝箱碼頭是一個活躍於所有市場的碼頭，是世界上最大的碼頭之一，會產生某種連鎖反應。

ING大中華區經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）預測，6 月貿易和生產數據將受到影響。她指出 ，「這可能會推高電子產品的整體價格，並影響中國的出口價格，最終影響美國和歐洲的進口價格」。

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責任編輯：鄧國強

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