易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地

第13屆陸家嘴金融論壇於10至11日在上海舉行，本屆論壇的主題是「全球大變局下的中國金融改革與開放」。今日會上，中國證監會主席易會滿發表演說表示，中國的IPO政策並未收緊，市場若有此感覺，可能和加強監管和對「科創」屬性評價等有關。他亦指出證監會對企業到境外上市，總體持支持態度。

有一些觀點認為中國的首次公開募股（IPO）收緊，但易會滿則稱「IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆」，更指在發行節奏上，要綜合考慮市場承受力、流動性環境和一二級市場協調發展等，創造符合市場預期的新股發行生態。

其後，他亦引用數據表明，近3年IPO數量保持增長。2021年前5個月，IPO公司有196家，合計融資超過人民幣1500億元（約1800億港元），分別年增111%和37%，顯示出IPO繼續保持常態化發行，增速不慢。

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而中國科創板3月暫停IPO申請的公司多達76家，超過前一個月的2倍。

對於一些市場主體有「收緊」的感覺，易會滿認為主要有3方面因素。先是落實新「證券法」的要求，對中介機構的責任要求更高；再來是加強股東訊息的披露監管，明確穿透審查等要求；以及是按照「實質重於形式」的原則，完善科創屬性評級體系，強化對「硬科技」要求的綜合研判。

對企業選擇上市地態度開放

在中美關係陷入低潮之際，屢有報道稱，中國企業原打算赴美上市，後被中國監管部門協調暫緩，或改赴香港上市。

而對於中國企業赴境外上市一事，易會滿回應表示，證監會對企業選擇上市地點持開放態度，一些企業願到境外上市，一些在境外上市的企業願意回歸中國資本市場，他補充說：「選擇合適上市地點，是企業根據自身發展需要做出的自主選擇。有來有去是一種正常現象，我們總體都持支持態度」。

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責任編輯：易燕丹

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