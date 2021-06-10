  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (四) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地

經濟脈搏 18:06 2021/06/10

分享：

第13屆陸家嘴金融論壇於10至11日在上海舉行，本屆論壇的主題是「全球大變局下的中國金融改革與開放」。今日會上，中國證監會主席易會滿發表演說表示，中國的IPO政策並未收緊，市場若有此感覺，可能和加強監管和對「科創」屬性評價等有關。他亦指出證監會對企業到境外上市，總體持支持態度。

有一些觀點認為中國的首次公開募股（IPO）收緊，但易會滿則稱「IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆」，更指在發行節奏上，要綜合考慮市場承受力、流動性環境和一二級市場協調發展等，創造符合市場預期的新股發行生態。

其後，他亦引用數據表明，近3年IPO數量保持增長。2021年前5個月，IPO公司有196家，合計融資超過人民幣1500億元（約1800億港元），分別年增111%和37%，顯示出IPO繼續保持常態化發行，增速不慢。

郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續

易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭

而中國科創板3月暫停IPO申請的公司多達76家，超過前一個月的2倍。

對於一些市場主體有「收緊」的感覺，易會滿認為主要有3方面因素。先是落實新「證券法」的要求，對中介機構的責任要求更高；再來是加強股東訊息的披露監管，明確穿透審查等要求；以及是按照「實質重於形式」的原則，完善科創屬性評級體系，強化對「硬科技」要求的綜合研判。

對企業選擇上市地態度開放

在中美關係陷入低潮之際，屢有報道稱，中國企業原打算赴美上市，後被中國監管部門協調暫緩，或改赴香港上市。

而對於中國企業赴境外上市一事，易會滿回應表示，證監會對企業選擇上市地點持開放態度，一些企業願到境外上市，一些在境外上市的企業願意回歸中國資本市場，他補充說：「選擇合適上市地點，是企業根據自身發展需要做出的自主選擇。有來有去是一種正常現象，我們總體都持支持態度」。

【中美角力】拜登政府據報擬修改中企在美上市禁令

路透社：內地擬設新證交所　吸引海外上市中企回流

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭
今日
易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭
易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地
今日
易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地
郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續
今日
郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續

你可能感興趣

易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭
今日 11:36
易綱：全年CPI平均漲幅料在2%以下 幣策堅持穩字當頭
易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地
今日 18:06
易會滿：中國未收緊IPO 企業可自主選擇上市地
郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續
今日 12:32
郭樹清：美歐大水漫灌後果須全球承擔 通脹料將持續
科創板 香港 中美關係 中國證監會 易會滿 港元 IPO 上海 人民幣 金融

上一篇文章

【廣東疫情】外貿堪憂？商務部派定心丸：新訂單金額還在增

下一篇文章

推出僅1星期 華為鴻蒙系統升級用戶破千萬 鴻蒙概念股再次爆發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠