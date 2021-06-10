美軍C-17飛台後  解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」  （多圖，有片）

▲ 美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」

解放軍八十集團軍周三（9日）舉行神箭旅跨區演習誓師大會，不但在官方微博「80強軍號」貼出火箭軍宣傳影片，還在下一則貼文高喊「準備打仗」；在美軍C-17運輸機日前降落台北松山機場的敏感時刻，80集團軍此舉引來各種解讀。

解放軍陸軍第八十集團軍「80強軍號」，周三在官方微博貼出印有「準備打仗」四個大字的圖片，圖中解放軍導彈發射，官兵實彈演習。而在此前曝出軍隊演習宣傳片中，該官方微博直接說明，「你給我聽好了，兩岸本一家，同胞共榮辱，誰想搞分裂？癡心妄想」。

字幕強調：主權之大 不容踐踏

從影片中可見，裝備東風11、東風15、東風21、東風26、東分41等各型導彈的中國火箭軍，試射飛彈的畫面一幕接著一幕，片中的字幕還打上「主權之大，不容踐踏、犯我中華，我來應答」、「東風快遞（指東風系列導彈），使命必達，巡弋戰機，都是我搭」，又指「更別說轟炸機、坦克、航母全都不差」。

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第八十集團軍隸屬北部戰區陸軍，軍部駐地山東省濰坊市，其軍下轄：

輕型合成第四十七旅

重型合成第六十九旅

中型合成第一一八旅

輕型合成第一三八旅

輕型合成第一九九旅

中型合成第二〇三旅

陸航第八十旅

特戰第八十旅

炮兵第八十旅

工化第八十旅

防空第八十旅

勤務支援第八十旅

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另外，被稱為大陸對台海局勢主力的解放軍東部戰區，近日頻繁演習，包括5月11日東部戰區第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸；6月3日解放軍東部站區第71集團軍「臨汾旅」展開砲彈發射演練。

東部戰區亦展示演練訊息

而解放軍東部戰區官方微博，7日曝出演練畫面，第72集團軍部隊在東部沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法演練。

對於解放軍各軍種近期展開的例行性軍演，對此，內地軍事評論員宋忠平表示，「解放軍進行的各種演習，是為未來打贏可能出現的軍事衝突而做的實戰性準備，而絕不僅僅是為了威懾」，他不建議把解放軍的軍事演習和地區局勢聯繫在一起。

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責任編輯：鄧國強

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