戴琦與台談判代表首度視訊對話 TIFA會談中斷4年後將重啟

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）周四（10日）與台灣的行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中召開視訊會議。美國貿易代表辦公室指，戴琦強調美台貿易與投資重要性，雙方將在未來數周重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。

在北京，外交部曾促美停止與台灣官方往來。

鄧振中：預計討論供應鏈安全問題

戴琦與鄧振中於台北時間周四晚間進行視訊會談，駐美大使蕭美琴也出席。

據美國貿易代表辦公室（USTR）發布的新聞稿，戴琦在會談中強調美台貿易與投資關係的重要性，也解釋是拜登政府以勞工為中心的貿易優先事項。戴琦也表達，美國對與台灣持續在多邊組織共同關心的議題進行合作的興趣。

新聞稿指出，戴琦與鄧振中承諾，將在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持下，於數周內召開第11屆TIFA會議。

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另據台媒報道，鄧振中說，第11屆TIFA會議預計將討論雙邊關注的議題，例如供應鏈安全、碳排放等環境保護議題、勞工權益福祉、數字經濟以及新科技演進下智財權營業秘密保護等，但仍需雙方細部磋商後才能敲定。

台美自1994年簽署TIFA後，迄今已召開10次台美TIFA會議，對上一次是在2016年特朗普政府時期。當時擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）將台灣視為美國進口貿易的阻礙，並專注和北京交涉中美貿易協議，以致TIFA會議停擺。

責任編輯：尹航

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