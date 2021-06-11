天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍

國家航天局周五（11日）舉行儀式，公佈天問一號探測器着陸火星的首批科學影像圖，標誌中國首次火星探測任務取得圓滿成功。影像包括「祝融號」火星車拍攝的着陸點全景圖，還有祝融號放下相機，然後回到着陸平台附近與之合影的自拍照「着巡合影圖」等等。

▲ 「祝融號」火星車拍攝的着陸點全景圖

據國家航天局介紹，着陸點全景圖，是火星車尚未駛離着陸平台時，由火星車桅桿上的導航地形相機，進行360°環拍，經過校正和鑲嵌拼接而成。

圖像顯示，着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線，石塊豐度和尺寸與預期一致，表明着陸點自主選擇和懸停避障實施效果良好。

▲ 火星地形地貌圖

火星地形地貌圖，是火星車駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖。圖像顯示，近處表面較平坦，分布有大小不同的石塊，邊緣平滑、顏色較淺、呈半掩埋狀，較遠處有一環形坑，環形坑邊緣分布有顏色較深、棱角分明的石塊，更遠處是幾處沙丘。

▲ 「中國印跡」圖

「中國印跡」圖，是火星車行駛到着陸平台東偏南60°方向約6米處，拍攝的着陸平台影像圖。圖像顯示，着陸平台熠熠生輝，國旗鮮紅方正，表面地貌細節豐富。

▲ 「着巡合影」圖

「着巡合影」圖，是火星車（巡視器）行駛至着陸平台南向約10米處，釋放安裝在車底部的分離相機，之後火星車退至着陸平台附近。分離相機拍攝了火星車移動過程和火星車與着陸平台的合影。圖像通過無線信號傳送到火星車，再由火星車通過環繞器中繼傳回地面。

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國家航天局局長張克儉表示，航天全線將堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，繼續發揚嚴慎細實、大力協同的工作作風，組織實施好各項科學探測任務，獲取高質量科學數據；秉持開放共享、互利合作理念，及時發布科學數據產品，讓全人類共享中國航天發展成果；精心論證和實施好後續航天重大工程，推動航天事業高質量發展，為航天強國和科技強國建設作出更大貢獻。

中國首次火星探測任務於2013年全面啟動論證，2016年1月批準立項。2020年7月23日天問一號探測器於海南文昌成功發射，歷經地火轉移、火星捕獲、火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段，工程任務按計劃順利開展，截至6月11日，環繞器在中繼軌道運行狀態良好，「祝融號」火星車在火星表面已工作28個火星日。

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責任編輯：連兆鋒