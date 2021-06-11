美軍指中國快速增強軍力威脅和平 美須確保優勢

中美軍事角力持續，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周四（10日）表示，中國非常快速增強軍力，威脅和平與全球穩定，強調美國必須確保競爭和技術優勢。美國國防部長奧斯汀相信，7150億美元的國防預算，足以應對越來越強硬的中國挑戰。

中國外交部早前表示，美方所謂「應對中國挑戰」包藏著謀求無限霸權和絕對安全、遏制中國的禍心，促美摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事。

米利周四在參議院軍事委員會作證時形容，中國是美國最大的地緣戰略挑戰，提到中國正在以「非常快速和持續的速度」，增強其軍事能力，警告和平與全球穩定面臨威脅增加的風險。

但他稱，與中國的戰爭並非不可避免。他指，中國是越來越有能力的戰略競爭對手，美中需要保持在競爭狀態，而非發生衝突，「這最好通過綜合威懾來實現」，指美軍仍具有強大的軍事實力，在所有戰爭領域都保持著軍事優勢，如果保持優勢，衝突就不太可能發生。

美防長：需與中國官員直接溝通避衝突

奧斯汀在聽證會上也指，中國正提高實力，美國必須比他們提高得更快，才能對世界各地的衝突保持可靠的威懾。他認為，總統拜登要求的7,150億美元，足以應對中國挑戰。據了解，7,150億美元的2022年國防預算，比今年的7,040億美元高出1.6%，但經通貨膨脹調整後實際減少約0.4%。惟共和黨人認為不夠。

另外，奧斯汀表示，中國希望控制印太地區，若中美沒有直接溝通渠道，恐一件小事就可能引發危機。他認為，美國不僅要與盟友夥伴溝通，也要與對手或潛在對手對話，與中國官員有直接的溝通渠道是至關重要。

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責任編輯：林佩怡

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